Cdiscount casse le prix de cette TV 4K 55 pouces de Samsung pour le début du printemps

Cdiscount propose actuellement une réduction de 30% sur le modèle 55 pouces de la TV LED 4K Samsung. Grâce à cette offre, cette TV n’a jamais eu un prix aussi bas.

Pour vous immerger dans vos jeux préférés, profiter pleinement de chaque film ou binge-watcher vos séries sur Netflix, la TV LED 4K Samsung 55AU7022 est le choix parfait. Grâce à la réduction disponible en ce moment, c’est l’occasion idéale d’équiper votre salon d’une télévision performante dans tous les aspects du divertissement.

Habituellement vendue à 599,99€, la TV SAMSUNG 55AU7022 est actuellement proposée à 421,26€ sur Cdiscount, ce qui représente une économie de 178,73€, soit une réduction de 30%. Une belle occasion pour ceux qui souhaitent améliorer leur expérience de visionnage sans plus attendre.

Par contre, gardez en tête que la livraison est à partir de 9 euros. C’est un petit extra à prévoir pour s’assurer que votre nouvelle TV arrive directement chez vous.

Pourquoi opter pour la TV SAMSUNG 55AU7022 ?

La SAMSUNG 55AU7022, avec son grand écran de 55 pouces et sa résolution 4K UHD, apporte une belle qualité d’image pour votre salon. Vous verrez vos films, séries, et jeux vidéo avec des images claires et des couleurs vives.

Cette TV utilise un processeur Crystal 4K qui aide à rendre les couleurs plus vraies et ajuste le contraste pour que tout ce que vous regardez soit bien visible, peu importe la lumière dans la pièce. Cela veut dire que vous pouvez voir vos programmes préférés n’importe quand, en profitant d’une bonne qualité d’image.

Type de produit Smart TV Format d’affichage UHD 4K Résolution 3840 x 2160 pixels Puissance 1760 W Format de l’image 16:9 Taille d’écran 55 » (138 cm)

Pour la connectivité, la SAMSUNG 55AU7022 est très pratique. Étant une Smart TV avec Wi-Fi, elle vous permet d’accéder facilement à des plateformes comme Netflix et Disney+.

En ce moment, cette TV est à 421,26€ sur Cdiscount, grâce à une baisse de prix de 30% par rapport au prix de départ. C’est une bonne affaire pour ceux qui veulent améliorer leur coin TV à la maison sans trop dépenser.