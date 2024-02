La TV 4K QLED de Xiaomi passe sous les 1000€ grâce à une énorme promo sur le site officiel

Bon plan sur Xiaomi ! Économisez 44% sur la TV 4K Xiaomi Mi TV Q1 75, un investissement malin pour un appareil efficace. Découvrez comment saisir cette occasion.

Que ce soit pour plonger au cœur de l’action de vos jeux favoris, vivre pleinement chaque scène de cinéma ou binge-watcher les dernières séries Netflix, la Xiaomi Mi TV Q1 75, est votre alliée idéale. Grâce à cette réduction, elle devient enfin plus accessible : l’occasion parfaite pour équiper votre salon d’une TV qui excelle dans tous les domaines du divertissement, sans compromis sur la qualité ou le budget.

–800€ de réduction sur la Xiaomi Mi TV Q1 75

Habituellement proposée à 1 799€, la Xiaomi Mi TV Q1 75 voit son prix chuter à 999€ sur le site officiel de Xiaomi, soit une économie de 800€. Avec un rabais impressionnant de près de 44%, cette offre limitée est une occasion à ne pas manquer pour ceux qui cherchent à améliorer leur expérience visuelle sans attendre.

Et en bonus, la livraison est gratuite pour la Xiaomi Mi TV Q1 75

Prix en baisse, qualité en hausse : la Xiaomi Mi Tv Q1 75 à -44% !

La TV 4K Xiaomi Mi TV Q1 75 se distingue par plusieurs caractéristiques remarquables :

Un grand écran de 75 pouces (190,5 cm) pour une immersion visuelle grandiose.

Technologie QLED , garantissant des couleurs vives et un contraste élevé.

Définition 4K (UHD) pour une clarté d’image exceptionnelle.

L’écran compatible au Dolby Vision et à l’HDR10+ .

Fréquence de balayage de 50 Hz , améliorée à 100 Hz pour une fluidité d’image. (jusqu’à 120 Hz avec MEMC)

Smart TV avec Assistant Google intégré , permettant une commande vocale directe.

Des haut-parleurs haut de gamme : délivrant un son Dolby Digital Stereo et DTS-HD Master Audio.

Cette TV est adaptée à tous les contenus, des films aux séries, en passant par les jeux et le streaming. Avec sa technologie avancée et son design élégant, la Xiaomi Mi TV Q1 est parfaite pour celles et ceux qui recherchent qualité d’image, son immersive et facilité d’utilisation dans un seul appareil.

