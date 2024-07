Cette TV 4K UHD Hisense baisse son prix pour les soldes d’été

Son-Video profite des soldes d’été pour casser le prix de l’excellente TV 4K UHD Hisense 55U7NQ et la faire passer sous la barre des 750€.

Si vous avez besoin de changer de télévision et d’être très bien équipé pour regarder les JO 2024 de PAris cet été, Son-Video vient de vous faire un joli cadeau en réduisant le prix de l’excellente TV 4K UHD Hisense 55U7NQ de 150€ !

On vous explique ici comment profiter de cette promo.

La TV 4K 55U7NQ d’Hisense à moins de 750€

Habituellement vendue pour 899€, la TV 4K UHD d’Hisense chute en ce moment à 749€ grâce à une grosse promo de Son-Video.

Déjà moins chères que bien d’autres modèles concurrents, cette TV offre donc un véritable « summerbody » à son prix durant l’été.

Le site de Son-Video vous permet de :

Payer en 4 fois (pour ne pas avoir à sortir une telle somme d’un coup),

(pour ne pas avoir à sortir une telle somme d’un coup), D’ être entièrement remboursé dans les 15 jours si vous n’êtes pas satisfait de votre achat.

si vous n’êtes pas satisfait de votre achat. D’ être livré rapidement (colis expédié dans les 24h suivant l’achat) ou aller la chercher en boutique,

(colis expédié dans les 24h suivant l’achat) ou aller la chercher en boutique, De profiter de la garantie légale de 2 ans (et de l’étendre à 5 ans avec la garantie premium).

Que vaut cette TV 4K UHD d’Hisense ?

La télévision 4K d’Hisense a beau être bien moins onéreuses que ses concurrentes (qui grimpent parfois au-dessus des 1000€), elle n’en reste pas moins un excellent modèle.

En effet, la 55U7NQ embarque :

Une dalle QLED,

Un OS de très bonne qualité

Un taux de rafraichissement allant jusqu’à 144 Hz.

De nombreux ports HDMI

Une compatibilité Dolby Vision IQ et au HDR10+

Le Wi-Fi et le Bluetooth.

Côté son, la TV Hisense n’a pas non plus à rougir puisqu’elle dispose de deux haut-parleurs d’une puissance de 10W chacun et d’un caisson de basse de 20W (le tout étant compatible au ATMOS).

Les plus Une excellente luminosité,

Des contrastes bluffants,

La barre de son et le caisson de basse inclus,

Une OS complète. Les moins La télécommande qui pourrait plus ergonomique,

Le pied central un peu envahissant dans les petits espaces.

Vous l’aurez compris, la TV 4K UHD d’Hisense est donc un excellent rapport qualité/prix et la promo de Son-Video est donc une véritable opportunité de s’équiper à moindre coût.