Cette excellente TV 4K 55 pouces est (presque) à moitié prix durant l’été

TCL est une des marques de téléviseurs 4K présentant un excellent rapport qualité/prix et juste pour cet été, la TV TCL 55C843 profite d’une énorme promotion !

Les Jeux Olympiques de Paris viennent tout juste de se terminer (en attendant les paralympiques fin août), mais il n’est pas trop tard pour s’offrir une excellente TV 4K. Que ce soit pour regarder des films, des séries ou des grands événements sportifs : les modèles de TCL sauront vous satifaire grâce à leur très bon rapport qualité prix.

Et coup de chance, l’un des meilleurs téléviseurs de la marque chinoise est actuellement en promotion à -40% chez Son-Video !

La TV TCL 55C843 à moins de 700€

Habituellement vendu pour 1190€, la TV TCL 55C843 chute exceptionnellement sous la barre symbolique des 700€ grâce à une très belle réduction de 40% (soit 491€ d’économie !).

Si vous avez encore des doutes sur la qualité des TV TCL !

Le site de Son-Video vous permet de :

De profiter de la garantie légale de 2 ans (et de l’étendre à 5 ans avec la garantie premium).

(et de l’étendre à 5 ans avec la garantie premium). D’ être livré rapidement (colis expédié dans les 24h suivant l’achat) ou aller la chercher en boutique,

(colis expédié dans les 24h suivant l’achat) ou aller la chercher en boutique, Payer en 4 fois (pour ne pas avoir à sortir une telle somme d’un coup),

(pour ne pas avoir à sortir une telle somme d’un coup), D’être entièrement remboursé dans les 15 jours si vous n’êtes pas satisfait de votre achat.

Que vaut la TV TCL 55C843 ?

Équipée d’une dalle QLED de 139 cm de diagonale, avec une luminosité de 1500 nits au maximum et une compatibilité avec HDR Dolby Vision et HDR10+, cette TV TCL a tout le nécessaire pour vous faire apprécier pleinement les contrastes et les couleurs éclatantes des films et séries.

Pour tous les joueurs de jeux vidéo, la connectique fournie (4 ports HDMI 2.1 compatibles 4K 120 Hz ou 144 Hz) et les options dédiées aux jeux vidéo (faible latence automatique, taux de rafraîchissement variables) font de cette TV un excellent choix.

Côté son, le téléviseur TCL n’a pas non plus à rougir face à la concurrence. Il possède des haut-parleurs stéréo Onkyo de 2 x 20 watts (compatibles Dolby Atmos) et une enceinte dédiée aux basses située à l’arrière de la dalle. Ce qui offrira un rendu de base plus que convenable (surtout vu le prix).

Pour qu’il puisse facilement trouver sa place sur une table de salon, le téléviseur TCL 55C843 est aussi doté d’un pied central amovible qui lui assure une stabilité optimale et ses finitions sobres et modernes lui permettent de s’intégrer sans problème au milieu d’une pièce à la décoration épurée.

Techniquement, ce téléviseur TCL comporte donc tout ce qu’un modèle de cette gamme peut posséder, mais ce n’est pas tout !

En effet, il sera très simple de l’intégrer dans votre décoration d’intérieur grâce à son pied central amovible et son design sobre. Enfin côté application, l’OS Google TV vous permettra d’accéder à toutes les plateformes de streaming et de compter sur l’assistant vocal de Google.