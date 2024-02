Attention : cette TV 4K QLED est à moins de 600€ uniquement grâce à une promo exceptionnelle

La TV 4K 55MQLED80 de TCL profite d’une réduction de 24,05% sur Son-Video et passe exceptionnellement sous les 600€.

À la recherche d’une très bonne télévision pour suivre les jeux olympiques en 4K ? C’est peut-être l’offre que vous attendiez. La TV 4K QLED de TCL est actuellement en promotion sur Son-Video et vous permettra de profiter d’une qualité d’image impeccable pour moins de 600€.

La TV TCL 4K QLED à seulement 599€

Habituellement vendue à 790€, la TV QLED 55MQLED80 est actuellement en promotion à seulement 599€. Avec cette réduction, vous vous offrez la possibilité de regarder Netflix, Prime Video ou Disney+ en 4K : l’idéal pour passer des soirées tranquilles devant la TV.

ÉCONOMISEZ 191€ sur la TV 4K TCL sur Son-Video.com Voir l’offre

Pourquoi acheter la TV 4K QLED de TCL ?

Au-delà de sa dalle alliant QLED et Mini-LED, la TV TCL peut afficher des contenus en HDR Dolby Vision et HDR10+. Concrètement, cela signifie qu’elle bénéficie de contrastes marqués et peut se targuer d’avoir des noirs plus profonds que bien d’autres modèles.

Autre avantage, cette TV 4K dispose de 2 ports HDMI 2.1 pouvant afficher de la 4K 120 Hz et 144 Hz. Il s’agit ici d’un véritable indispensable pour celles et ceux qui souhaiteraient utiliser leur télévision pour les jeux vidéo.

Enfin, le système de cette Smart TV – Google TV – vous permettra d’accéder nativement à toutes les applications de streaming populaires : Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV, etc.

Les plus Une image QLED + Mini-LED magnifique

La luminosité de 1300 nits

OS Google TV

Un mode d’affichage spécial gaming Les moins Manque de puissance des hauts parleurs

Des finitions un peu grossières.

À moins de 600€, la TV 4K QLED de TCL est un très bon choix qui devrait trouver une place de choix dans votre salon ou votre chambre.