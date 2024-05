La méga TV OLED 4K de LG est presque à moitié prix : la promo idéale pour regarder du sport cet été

Événement LG « Life’s Good, Let’s Play » le 1 et 2 juin 2024 :



En parlant de jeux vidéo, LG organisera ce week-end un événement au 150 rue de Rivoli 75001 Paris.



Orienté autour du gaming et de la culture coréenne, ce salon vous permettra notamment d’assister à un match d’E-Sport entre la Karmine Corp et une sélection All-Star de joueurs de la LCK mais aussi participer à de nombreux attractions et stands de jeux sur place !



Tentez de gagner une place gratuitement via ce lien.