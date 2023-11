Le Thermostat connecté Netatmo en promo à 79.99€ (-56%) au lieu de 179.99€

Pour ceux qui n’ont pas encore franchi le pas de la maison connectée (ou qui cherchent simplement à optimiser leur confort et leurs dépenses énergétiques), voici une opportunité à saisir : le thermostat connecté Netatmo NTH01-FR-EC.

Dites adieu aux réglages fastidieux de chauffage avec ce thermostat très populaire, maintenant disponible, en quantité et durée très limitée, sur Veepee à -56%. Ce petit bijou technologique, compatible avec divers systèmes de chauffage, s’ajuste automatiquement à votre rythme de vie pour un confort sur mesure.

Le thermostat Netatmo, en s’adaptant à vos habitudes, optimise le chauffage de votre domicile. Utiliser cet objet intelligent signifie non seulement un confort, mais aussi des économies d’énergie significatives.

Rendez-vous sur Veepee pour pour profiter du Thermostat Netatmo , affiché à 89.99€, soit 50% de moins que son prix habituel de 179,99€ . Et si vous commandez pour la première fois sur Veepee, bénéficiez de 10€ de remise supplémentaire (avec ce lien), ramenant le prix à seulement 79.99€.

L’offre que nous vous proposons est encore plus intéressante que la meilleure offre Black Friday 2023 du produit, qui était de 99,99€.

historique de prix du thermostat Netatmo

Ne manquez pas cette occasion unique de rendre votre maison plus intelligente et économique avec le thermostat Netatmo NTH01-FR-EC, disponible à un prix exceptionnellement bas.

Pourquoi acheter le Thermostat connecté Netatmo ?

Voici les points clés qui font du Thermostat Connecté Netatmo un excellent produit :

Compatibilité Universelle : Fonctionne avec les chaudières au gaz, au fioul, et au bois. S’intègre parfaitement dans divers systèmes de chauffage.

Contrôle Intelligent : Apprend vos habitudes de vie pour ajuster la température de manière optimale.

Économie d’Énergie : Peut réduire votre consommation d’énergie jusqu’à 25%, diminuant ainsi votre empreinte carbone.

Design par Starck : Un design épuré et élégant, conçu par Philippe Starck, qui s’adapte à tout intérieur.

Connectivité et Contrôle à Distance : Gérez le chauffage de votre maison depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Le thermostat Netatmo, c’est comme un assistant personnel pour votre chauffage. Il apprend vos habitudes pour vous garder au chaud sans gaspiller d’énergie. Son design, signé Starck, ajoute une touche d’élégance à vos murs, tandis que sa connectivité vous permet de contrôler la température depuis votre canapé ou même depuis l’autre bout du monde – pratique pour les frileux comme pour les économes.