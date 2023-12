Thermomix propose 50% de remise sur son accessoire ultime : il n’y en aura pas pour tout le monde

Offre immanquable sur le Thermomix Friend et le bol du TM6 : votre assistant de cuisine connecté à moitié prix ! Découvrez comment transformer vos repas sans transformer votre budget. Tous les détails ici.

Après le robot de cuisine Lidl : 100% remboursé, voilà que le pack Thermomix Friend de Vorwerk entre en scène avec une offre à ne pas rater : 50% de réduction ! C’est le moment de dire adieu à votre ancienne routine culinaire et bonjour à un assistant de cuisine high-tech, sans vider votre compte en banque.

Le Thermomix Friend est bien plus qu’un simple ajout à votre cuisine. Il travaille main dans la main avec le Thermomix TM6, vous offrant la possibilité de gérer plusieurs plats à la fois. Pensez à la facilité de préparer un copieux chili con carne pour une douzaine de personnes tout en concoctant un risotto pour dix, le tout en toute tranquillité. Ce robot astucieux, capable de mixer, cuire et mijoter, est conçu pour rendre vos repas plus élaborés et moins chronophages.

-50% de réduction sur le pack Thermomix Friend

Pour mettre la main sur le pack Thermomix Friend à -50%, rien de plus simple : rendez-vous sur le site de Vorwerk et accédez directement à la page du produit. Affiché à 249€, contre 499€ habituellement, c’est une affaire à ne pas manquer pour les amateurs de cuisine.

Cette offre pour le Thermomix Friend n’arrive pas seule, car elle se complète d’un bol pour le Thermomix TM6, et ce, sans faire gonfler le prix de la promo. On récapitule donc, pour 249,99€, vous aurez :

Le Thermomix Friend qui coûte habituellement 399,99€ (lorsqu’il est vendu sans le bol),

Le bol du Thermomix TM6 qui coûte habituellement 209€,

Un carnet de recette (d’une dizaine d’euros).

L’offre sur le pack Thermomix Friend à -50% est une véritable aubaine. Et ce n’est pas tout : avec lui, vous obtenez également un bol TM6 et un carnet de recettes pour encore plus de possibilités en cuisine. Il suffit d’un clic pour accéder à la page du produit et découvrir ce que cet assistant culinaire peut apporter à votre table.

Facilitez-vous la vie pour pas cher.

Pourquoi acheter le pack Thermomix Friend de Vorwerk ?

Le Thermomix Friend présente de nombreux avantages comme :

Une capacité accrue : avec un bol de 2,2 litres, idéal pour préparer des repas pour de grandes tablées ou des plats supplémentaires.

Une synchronisation Bluetooth : se connecte au TM6, permettant une coordination efficace des étapes de cuisson pour des recettes plus complexes.

Un moteur optimisé : doté d’un moteur de 25W, il est parfait pour des tâches spécifiques comme la cuisson à la vapeur, le mijotage et le réchauffement.

Un design compact : facile à ranger et à manipuler, adapté aux cuisines de toutes tailles.

Une cuisson simultanée : permet de gérer plusieurs étapes de préparation en même temps, libérant le TM6 pour d’autres fonctions.

Une praticité pour les repas quotidiens : idéal pour cuisiner rapidement un menu complet, en réduisant le temps passé en cuisine.

La sécurité et la fiabilité : équipé d’un disjoncteur automatique pour prévenir la surcharge, garantissant une utilisation sûre et durable.

Le Thermomix Friend et le TM6 main dans la main pour vous aider à cuisiner.

Le Thermomix Friend se révèle être le partenaire idéal du Thermomix TM6, en particulier pour les cuisiniers qui aiment préparer des menus complets et variés. Son principal atout ? Un gain de temps considérable. Pendant que le TM6 s’attaque à une tâche, le Friend peut simultanément mijoter, cuire à la vapeur, ou maintenir au chaud d’autres composants du repas.

Par exemple, lors de la préparation de lasagnes, pendant que le TM6 prépare la sauce bolognaise, le Friend peut s’occuper de la béchamel. Cette synergie permet de réaliser des recettes plus complexes en moins de temps, comme un menu complet en moins d’une heure.