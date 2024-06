Une tablette Samsung achetée, la deuxième offerte : la promo idéale pour la fête des Pères

Pour la fête des pères, Samsung tape fort. L’achat d’une tablette S9 qu’importe le modèle implique un cadeau d’une autre tablette A9+ !

En 2023, Samsung a connu une activité particulièrement intense. Après le lancement d’une série complète de smartphones, de montres Galaxy Watch 6 et de tablettes haut de gamme Galaxy Tab S9, l’entreprise a choisi de rafraîchir sa gamme d’entrée avec les nouvelles Galaxy Tab A9 et A9+.

Ces deux nouvelles tablettes, plus abordables, succèdent à la Galaxy Tab A8. Bien qu’elles arrivent tout juste sur le marché, Samsung vous en offre une pour l’achat d’une tablette de la gamme S9. Avec quelques autres avantages supplémentaires.

Offre Samsung : une Galaxy Tab S9 achetée, une Galaxy Tab A9+ offerte + remboursement

À l’occasion de la fête des Pères qui approche à grands pas, Samsung propose une offre plus qu’alléchante sur l’achat d’une tablette de la gamme Galaxy Tab S9. Qu’importe le modèle acheté, vous bénéficiez d’une Galaxy Tab A9+ offerte. Mais ce n’est pas tout ! En fonction de la tablette que vous sélectionnez, soit la S9, S9+ ou S9 Ultra, vous serez remboursé de 100€ à 200€.

Et ce n’est pas fini ! Puisque jamais deux sans trois, vous avez aussi l’étui de protection édition Paris 2024 d’offert.

Sur Samsung, vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois. Jusqu’à 24 mois, et ce, sans frais. Par exemple, pour l’achat de la Galaxy Tab S9 Ultra, vous pour payer 62,46€ par mois pendant 24 mois.

Les Galaxy Tab S9 et A9+ ça vaut quoi ?

La Galaxy Tab S9 standard offre un excellent équilibre entre performance et portabilité avec un écran de 11 pouces, idéal pour une utilisation quotidienne et professionnelle. La S9+ élève le niveau avec un écran de 12,4 pouces et des capacités améliorées, séduisant ceux qui recherchent un peu plus d’espace et de puissance pour le multitâche.

La S9 Ultra, quant à elle, est la plus grande et la plus performante de la série avec un écran massif de 14,6 pouces et des fonctionnalités haut de gamme, parfaite pour les créatifs et les professionnels. Ces modèles de la série S9 sont tous équipés de processeurs puissants, de superbes écrans AMOLED et d’une compatibilité avec le S Pen, offrant une expérience utilisateur fluide et immersive.

En revanche, la Galaxy Tab A9+ cible un segment différent du marché avec un positionnement plus abordable. Dotée d’un écran de 10,5 pouces, elle mise sur l’accessibilité sans sacrifier la qualité. Idéale pour les familles et les étudiants, la Tab A9+ offre de bonnes performances pour le streaming, la navigation et les tâches quotidiennes grâce à un processeur efficace et une batterie de longue durée. Bien que n’atteignant pas les sommets des modèles S9, la A9+ se distingue par son excellent rapport qualité-prix.