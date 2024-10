La tablette Xiaomi Redmi Pad SE 11.0 à seulement 133€ sur Amazon

Inutile d’attendre Black Friday pour faire l’achat d’une nouvelle tablette. Sur Amazon, cette promotion ultra intéressante va vous permettre de vous équiper à tout petit prix !

L’hiver approche, et il faut s’y préparer. On ressort donc les pulls, les bougies.. et les tablettes. Et oui, durant les longues soirées d’hiver, quoi de mieux que de regarder des séries ou naviguer sur ses sites préférés au fond du canapé ? Pour cela, on a trouvé la tablette idéale, dont le prix vient de passer à 133€, au lieu de 199€.

La tablette Redmi de 11 pouces perd 60€

On le sait : Xiaomi a l’habitude de nous proposer des produits plus que séduisants, notamment grâce à un remarquable rapport qualité/prix. Cette fois, c’est une tablette Redmi de 11 pouces qui nous a séduit. Déjà remarquable grâce à ses performances très séduisantes, elle en devient immanquable avec cette nouvelle promotion.

Normalement affichée à 199€, son prix vient de descendre à seulement 133,22€ sur Amazon. Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre sur le site Amazon, et de passer la commande : il n’y a pas de code promo.

ACHETEZ la Redmi Pad SE 11.0 sur Amazon

Autre bonne nouvelle : la livraison est gratuite, et ne devrait pas prendre plus de 2 jours. Votre patience ne sera donc pas trop mise à rude épreuve !

Chez Xiaomi, la recette est toujours la même : un design soigné, et des performances là où il faut.

Une tablette peu chère, mais qui a tout d’une grande

En découvrant cette fameuse tablette Redmi Pad SE 11,0″, on est tout de suite séduit par son design monobloc en aluminium, qui lui confère un look haut-de-gamme. Si, pour cette promotion, il faudra se contenter du gris, celui-ci conforte le côté haut-de-gamme de l’ensemble.

Côté performances, on apprécie l’écran LCD 1920x1200p ainsi que son taux de rafraîchissement de 90 Hz. La tablette est équipée de 4 Go de RAM, et de 128 Go de stockage. Si les performances ne sont pas dignes des meilleures tablettes du marché, elles sont amplement suffisantes pour des tâches du quotidien comme surfer sur internet ou regarder des séries en streaming. D’ailleurs, les 4 haut-parleurs Atmos permettront d’améliorer l’expérience.

Écran LCD 11,0″

Batterie 8 000 mAh

4 Go de RAM

4G

128 Go de stockage

4 hauts-parleurs Atmos

Seul réel reproche : l‘intérêt des modules photo est anecdotique, même s’ils permettront de dépanner dans certaines situations.

Xiaomi Redmi Pad SE 11,0″ sur Amazon

Avouez que l’hiver paraît tout de suite plus réconfortant comme ça !