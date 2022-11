Cette tablette Lenovo casse son prix pour le Black Friday, plus de -50% de promo sur la Tab P11

COURBE D’HISTORIQUE DU PRIX DE LA TAB P11 EN FONCTION DU TEMPS Sur Amazon, la tablette Lenovo P11 est à 199€ pour le Black Friday, contre 147€ sur Hekka.

Pourquoi acheter la tablette Lenovo Tab P11 en promo ?

C’est bien beau d’avoir une promo aussi intéressante sur une tablette. Mais que vaut réellement la Lenovo Tab P11 ? Est-ce que le rapport promo/qualité est si bien qu’il en a l’air ?

Quand on regarde les avis et tests de cette tablette, on se rend compte que le modèle Tab P11, sorti en 2022, propose de nombreux avantages. Belles finitions, écran de qualité, ergonomie réussie, grosse autonomie… En somme, c’est le modèle idéal dans sa gamme de prix (moins de 300€). Même si elle n’est pas parfaite — module photo à revoir ou luminosité un peu faible –, elle se place parmi les meilleurs rapports qualité/prix du marché.

Les plus Les finitions soignées

L’ergonomie et le confort d’utilisation

L’autonomie record Les moins Le module photo décevant

La luminosité assez faible

Avec l’offre promotionnelle du site Hekka, cette tablette devient finalement plus qu’intéressante pour les plus petits budgets. Payer moins de 150€ pour de telles performances, c’est assez rare dans le milieu des tablettes.