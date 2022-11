La marque Switchbot s’est fait connaître à travers le monde grâce à sa large gamme de produits de domotique à prix réduits. Aujourd’hui, c’est le Switchbot Meter qui nous intéresse. Car à l’occasion du Black Friday, ce petit thermomètre et hygromètre connecté bénéficie en effet d’une promo canon sur Amazon ! Focus.

La domotique, c’est rendre sa maison connectée pour la rendre plus efficiente. Du fait des enjeux actuels, cette pratique tend à se développer mais nécessite généralement un budget conséquent. Switchbot prend cette tendance à contrepied et propose des produits connectés pratiques et abordables.

Habituellement vendu à 16,99€, le Switchbot Meter voit son prix baisser de 25% à l’occasion du Black Friday ! Mieux encore, Switchbot vous offre 5% de remise supplémentaire si vous en commandez deux. Cela vous permet d’obtenir la paire à 24,21€ au lieu de 33,98€ !

Une promotion idéale pour faire vos premiers pas dans la domotique avec un petit budget !

Le Switchbot Meter, accessoire indispensable d’une maison connectée

Le Switchbot Meter se présente sous la forme d’un petit boîtier blanc au large écran à cristaux liquides. Discret, il intègre des capteurs fabriqués en Suisse pour mesurer la température ainsi que l’hygrométrie. D’une précision redoutable, il met à jour ses données toutes les 4 secondes et les enregistre dans sa mémoire interne.

De multiples installations possibles

Avec son design sobre et parfaitement lisible, le Switchbot Meter s’adaptera à toutes les pièces de votre intérieur. Il peut être facilement installé de plusieurs manières différentes : collé au mur avec l’adhésif 3M fourni, accroché à votre frigo grâce à son dos aimanté, ou tout simplement posé sur un meuble.

Le Switchbot Meter apporte une touche de modernité à tous les types de décoration

Un thermomètre connecté en Bluetooth, et plus si affinité

Plus qu’un simple thermomètre/hygromètre, le Switchbot Meter se connecte en Bluetooth à votre smartphone. Ainsi, vous pourrez consulter toutes les données mesurées depuis votre téléphone portable. Hautement paramétrable, l’application peut vous alerter lors du franchissement de certains seuils de température. Cette fonctionnalité peut être particulièrement pratique si vous avez une cave ou si vous souhaitez surveiller la température de la chambre de votre enfant. Vous voulez avoir accès à vos thermomètres quand vous n’êtes pas chez vous ? En associant votre Switchbot Meter au Hub de la même marque, vous pourrez consulter les données de vos thermomètres sans être chez vous. Le thermomètre peut stocker des données pendant 36 jours. Enfin, ses deux piles AAA lui confèrent une autonomie d’un an ! Les plus Discret et simple à installer

Précis et facile à lire

Autonomie

Application complète et intuitive Les moins Pas de connexion Wifi sans le Hub

