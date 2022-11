Switchbot Hub Mini en promo pour le Black Friday, profiter d’une maison connectée à petit prix

Si la domotique comporte de nombreux avantages, elle représente un investissement conséquent. Nous avons cependant une solution presque miracle : le Switchbot Hub Mini, un module connecté qui permet de contrôler une multitude d’appareils à distance. Bonne nouvelle : le Hub Mini est en promotion à l’occasion du Black Friday.

Rendre sa maison connectée permet bien souvent de gagner en confort et de faire des économies d’énergie. Switchbot l’a bien compris et s’est donné pour mission de rendre la domotique accessible à tous grâce à des produits efficaces mais bon marché. A ce jour, le fabricant propose un ensemble de produits comme des thermomètres, interrupteurs et autres caméras connectées. L’ensemble de ces produits peut être contrôlé en Wifi grâce au Switchbot Hub Mini.

Si le Switchbot Hub Mini disposait déjà d’un bon rapport qualité-prix, il devient une affaire immanquable pendant le Black Friday. Il voit en effet son tarif passer de 35€ à 26,25€, soit une remise de 25% ! Et ce n’est pas fini, car Switchbot vous offre 5% de remise supplémentaire si vous en achetez deux. Vous aurez ainsi les deux Hub Mini pour 49,87€ au lieu de 70€ !

Plus rien ne peut vous retenir de vous lancer dans la domotique !

Le Switchbot Hub Mini, un module de contrôle efficace

Le Switchbot Hub Mini agit comme une télécommande capable de contrôler votre TV mais aussi votre climatiseur, votre chauffage ou vos modules Switchbot. Discret, ce boîtier blanc compatible avec Alexa, Google Home et Siri vous permettra de contrôler vos appareils avec vos assistants vocaux préférés.

De multiples capacités de connexion

Le Hub Mini peut gérer des appareils à la fois en Bluetooth et en Infrarouge. Cela lui permet d’être compatible avec une large sélection de produits, de votre aspirateur robot à votre ampoule connectée en passant par votre chauffage.

Son interface intuitif permet un appairage rapide de tous vos appareils et de toutes vos télécommandes.

Un contrôle permanent de tous vos équipements

Fonctionnant sur les réseaux Wifi 2.4 Ghz, le Switchbot Hub Mini sert de relais entre votre smartphone et tous vos appareils connectés. Vous aurez alors accès à tous vos objets connectés depuis l’application de Switchbot. Celle-ci se révèle très agréable à utiliser. Facilement paramétrable, elle permet de créer des scénarios et alertes en fonction de vos besoins.