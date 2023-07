Si vous souhaitez un SSD en promo, cette remise dingue de 229€ sur Amazon est à saisir d’office

Vous recherchez un SSD fiable, robuste, performant et portable ? Ne cherchez plus, on vous a trouvé la crème des disques durs portables. Et en plus, il est à moitié prix !

Pendant que tout le monde a les yeux rivés sur les Prime Days, nous vous avons déniché une promo de 57% sur un disque SSD portable de qualité professionnelle ! Véritable référence du marché, le SanDisk Extreme PRO, d’une capacité de 2 To ravira, en effet, tant les pros que les particuliers pour stocker photos, vidéos ou même documents de tous les jours.

Si vous souhaitez profiter de ce bon plan exceptionnel, suivez-le guide.

-57% pour le SanDisk Extreme PRO 2 To

Si vous cherchez un SSD portable de 2 To, vous êtes au bon endroit ! Nous avons trouvé la meilleure promo du moment pour un disque à la fois rapide, fiable et robuste. Le SanDisk Extreme PRO est actuellement à 170,99 € au lieu de 399,99 € sur Amazon ! Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre sur la page du SSD et de passer commande : aucun code promo ne vous sera demandé.

Si vous êtes membre Amazon Prime, vous aurez droit à la livraison gratuite. Mais ne tardez pas, il risque de ne pas y en avoir assez pour tout le monde.

Le SanDisk Extreme Pro 2 To, un SSD taillé pour les pros.. Mais pas que

Outre ses 2 To de capacité de stockage, le SSD portable SanDisk Extreme PRO brille surtout pour les vitesses de transfert qu’il autorise, en particulier grâce à son port USB 2.0 / 3.0. Avec 2 000 Mo par seconde aussi bien en lecture qu’en écriture, ce SSD vous permettra de transférer vos fichiers photos et vidéos en un éclair.

Outre ses performances et sa solidité, on apprécie la qualité de fabrication du SSD de SanDisk

Pour les adeptes du montage ou de la retouche photo, de telles vitesses de lecture et d’écriture vous permettront de travailler vos fichiers directement depuis le SSD, vous évitant les incessants transferts de votre ordinateur à votre disque dur.

Au delà de ces excellentes performances, le SanDisk Extreme Pro est équipé d’un robuste boîtier en aluminium forgé qui le protège des vibrations comme de l’eau et de la poussière. Il est ainsi certifié IP55. Grâce à son mousqueton, vous pourrez le sécuriser quand vous l’emmenez avec vous sur le terrain

Les plus Capacité de stockage,

Excellentes vitesses de transfert,

Boîtier robuste,

Qualités de finition,

Compatible PC et MAC. Les moins Format FAT32 qui présente des limites en termes de taille de fichier.

Pour plus de compatibilité, le disque dur SSD de chez SanDisk est livré avec un câble USB-C qui offrent les meilleures performances, mais également un câble USB-A. Un détail qui a son importance, car l’USB-A reste encore largement majoritaire sur les appareils qui ont quelques années.