Le SSD de 4 To Samsung baisse de 38% chez Boulanger grâce à une promo immanquable

Vous recherchez un SSD externe performant en réduction ? Découvrez le Samsung T5 EVO de 4 To, actuellement à un prix très attractif sur Boulanger. On vous explique tout.

Avoir un espace de stockage fiable et portable est devenu une nécessité pour beaucoup d’entre nous. Que vous soyez un professionnel à la recherche d’une solution de stockage sécurisée ou un passionné de technologie souhaitant garder une vaste bibliothèque multimédia à portée de main, le SSD externe 4 To de Samsung répond à tous vos besoins. Et ça tombe bien, nous avons trouvé une offre pour l’obtenir à un prix riquiqui.

Samsung T5 EVO : le SSD externe à -115€ sur Boulanger

Habituellement vendu à un prix plus élevé, le SSD externe 4 To de Samsung est aujourd’hui disponible à 115€ de moins. C’est une occasion en or de s’équiper d’un dispositif de stockage externe de haute qualité à un prix avantageux.

Et cette offre ça se passe chez Boulanger. Sur le site, le prix affiché est de 299,99€ mais deux offres sont présentées pour réduire ce prix à 184,99€. Pour ce faire :

Bénéficiez déjà de 5€ de remise avec le code « T5T9 » directement sur le site de Boulanger.

avec le code « » directement sur le site de Boulanger. Ensuite, grâce au ODR (offre de remboursement) de Samsung, vous avez 100€ de remise supplémentaire sur le T5 EVO de 4 To.

Pour bénéficier de l’ODR, il vous suffit d’acheter le SSD et de remplir le dossier en ligne de remboursement sur le site de Samsung. Vous avez jusqu’au 1ᵉʳ mai 2024 pour le faire. Vous recevrez ensuite votre remboursement si toutes les conditions sont remplies !

Cette offre est disponible jusqu’au 31 mars 2024. Ne manquez pas le coche !

Samsung T5 EVO : le SSD externe compact et puissant

Capacité de stockage impressionnante : avec 4 To d’espace, stockez sans souci vos photos, vidéos, documents et plus encore.

: avec 4 To d’espace, stockez sans souci vos photos, vidéos, documents et plus encore. Portabilité et design compact : son design épuré et sa taille compacte le rendent parfait pour ceux qui sont toujours en déplacement.

: son design épuré et sa taille compacte le rendent parfait pour ceux qui sont toujours en déplacement. Transfert de données ultra-rapide : profitez de vitesses de transfert éclair grâce à la technologie SSD avancée de Samsung.

: profitez de vitesses de transfert éclair grâce à la technologie SSD avancée de Samsung. Durabilité et fiabilité : conçu pour résister aux chocs et aux chutes, garantissant la sécurité de vos données en toutes circonstances.

Les plus Grande capacité de stockage,

Design compact et élégant,

Robuste et léger. Les moins Vitesse de transfert limitée par l’USB.

Le Samsung T5 EVO est vraiment un bon SSD externe surtout à ce prix. L’affaire à ne pas manquer avant le 31 mars !