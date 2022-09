Promo exclusive sur la montre connectée Amazfit GTS 2, 35% sur ce modèle sportif et polyvalent

Pendant le mois de septembre, Aliexpress multiplie les évènements et promotions. À l’occasion du Brand Day Amazfit et Adidas, les montres connectées sont à l’honneur, et en particulier la GTS 2 qui bénéficie de -35%. Immanquable.

La GTS 2 de chez Amazfit a tout d’une grande, sauf le prix. Elle vous permet de surveiller votre rythme cardiaque, votre saturation en oxygène et d’enregistrer votre progression sportive pour 68 disciplines. Et le 29 Septembre, elle ne coutera que 85,52€ au lieu de 131,56€ ! On vous explique tout en fin d’article.

Amazfit GTS 2 à 85,52€ avec le code AMAZFIT5OFF

La Amazfit GTS 2, une montre sportive au design élégant

Avec son format rectangulaire et son écran AMOLED Always-on-display, la smartwatch d’Amazfit se veut à la fois sobre et distinguée. Une réussite ! Au-delà de ce design réussi se cache une montre connectée efficace, en particulier pour le sport.

Une montre dédiée aux sportifs Avec cette GTS 2, Amazfit a mis l’accent sur le suivi de l’activité sportive. Elle est notamment capable d’enregistrer plus de 68 activités sportives différentes ! Le capteur de fréquence cardiaque et le capteur de saturation en oxygène permettent d’avoir une vision précise de votre effort et donc d’améliorer ses performances. Une polyvalence intéressante Côté fonctionnalités, on est agréablement surpris par l’écran always-on-display qui permet de lire l’heure et quelques informations pertinentes à tout moment. L’autonomie de 2 semaines est elle aussi remarquable pour sa catégorie ! Les plus Look réussi

Autonomie impressionnante

68 activités sportives disponibles Les moins Quelques fonctionnalités manquantes

Amazfit GTS2 : plus de 35 % de remise

Le 29 septembre 2022 uniquement, la GTS 2 fera l’objet d’une remise de 35% pour faire baisser le prix à 85,52€ en indiquant le code promo AMAZFIT5OFF.

N’hésitez plus et profitez de cette occasion exceptionnelle !

-35% pour la Amazfit GTS2

Avec le Brand Day Amazfit, c’est le moment de s’offrir une smartwatch

Grâce au partenariat entre Amazfit et Adidas Running pour le Brand Day Aliexpress, plus d’une demi-douzaine de montres connectées font l’objet de remises exceptionnelles pouvant atteindre jusqu’à -88% ! Ces promotions sont valables le 29 septembre uniquement, de minuit à 23h59. Ne tardez pas !

On a notamment remarqué, l’excellente Amazfit T-Rex 2 qui est à -32%, ou encore l’Amazfit Stratos 3 à -76% !

Brand Day AMAZFIT