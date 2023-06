Smartphone Xiaomi : le top des meilleures promos du moment

Vous voulez remplacer votre téléphone actuel par un smartphone Xiaomi ? Excellent choix, surtout qu’on vous on a sélectionné les meilleures promos du moment.

Depuis 2021, Xiaomi est devenu le premier vendeur de smartphones en France avec 30% du marché. Et pour cause, le fabricant chinois propose une large gamme de modèles avec comme point commun un très bon rapport qualité prix. Il y en a ainsi pour tous les goûts et tous les usages. Dans cet article, on vous a sélectionné les meilleures offres de smartphones Xiaomi du moment, et nous vous délivrons nos conseils pour trouver LA promo qui vous conviendra.

Les promos du moment

Xiaomi Redmi Note 12 4G en promo sur Amazon

Un superbe écran pour moins de 160€ ! Si vous voulez absolument de la 5G, passez votre chemin. Pour tous les autres : on a peut-être le smartphone parfait ! Pour 156,50€, vous aurez, en effet, droit à un écran OLED de 6,67 pouces, 128 Go de mémoire interne, 4 Go de RAM et 3 capteurs photos, dont un capteur principal de 50 Mpx. Pour finir, le smartphone arbore un design soigné et une couleur très réussie ! Comment espérer mieux ? Pour en profiter, vous n’avez qu’à vous rendre sur Amazon et ajouter le smartphone à votre panier, pas besoin de code promo ! PROMO 156,50€ seulement pour le Redmi Note 12 En savoir plus Les plus Performances,

Design réussi,

Bon écran,

Capteur principal 50 Mpx. Les moins Pas de recharge ultra-rapide.

Xiaomi Redmi 12C 128 Go à seulement 122€

Mini prix, maxi stockage ! Vous cherchez un smartphone encore moins cher que le Redmi Note 12 sans pour autant faire de concession sur le stockage ? Alors le Redmi 12C devrait vous plaire ! Outre son design réussi, ce modèle d’entrée de gamme de chez Redmi possède pas moins de 128 Go de stockage. De plus, il offre des performances suffisantes pour le quotidien et est équipé d’un capteur photo de 50 Mpx. On valide ! Pour en profiter, rendez-vous sur le site de la Fnac où il est affiché à seulement 122 euros. En prime, les frais de port sont offerts ! PROMO Redmi 12C à seulement 122€ sur la Fnac En savoir plus Les plus Taille du stockage,

Rapport qualité prix.

Appareil photo 50 Mpx. Les moins Performances limitées pour certains usages,

Ecran seulement HD.

Xiaomi Poco X4 GT 5G pour moins de 300€

Qui dit mieux ? Un processeur MediaTek Dimensity 8100, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et la 5G. Voilà ce qui fait le succès du Poco X4 GT. Ce smartphone, certes un peu massif, brille en effet par ses excellentes performances qui lui permettent d’être aussi à l’aise pour les réseaux sociaux que pour les jeux-vidéo. Le tout est sublimé par un excellent écran LCD et vous aurez droit en prime à une charge rapide ! Habituellement vendu à 350€, il est actuellement disponible sur CDiscount à seulement 285€. C’est donc le moment d’en profiter avant qu’il n’y en ait plus ! PROMO Poco X4 GT à 285€ sur CDiscount En savoir plus Les plus Excellentes performances,

5G,

Recharge ultra rapide,

Très bel écran. Les moins Un peu encombrant,

Photos correctes mais pas exceptionnelles malgré le capteur 64 Mpx.

Les smartphones du géant chinois sont déjà réputés pour leur excellent rapport qualité prix. Ils offrent en effet des performances très satisfaisantes pour des tarifs contenus. Mais il est bien souvent possible de faire encore mieux ! La marque propose, en effet, régulièrement des réductions intéressantes. Voici comment les trouver.

Quels sites surveiller ?

La meilleure façon de trouver des promos sur les smartphones Xiaomi est de surveiller les principaux sites d’e-commerce français, à savoir :

Amazon,

Boulanger,

La Fnac,

Darty,

CDiscount,

Rakuten.

Et ce n’est pas tout ! Si vous êtes prêts à changer de forfait et/ou d’opérateur téléphonique, vous pourrez également trouver des offres intéressantes directement chez les opérateurs.

Quelle est la meilleure période ?

Traditionnellement, c’est lors du Black Friday (dernier vendredi du mois de novembre) que l’on trouve les meilleures offres sur les smartphones Xiaomi, ainsi que lors du Cyber Monday. Cet évènement se tient le lundi suivant le Black Friday. En outre, vous pouvez parfois déceler des réductions intéressantes pendant les soldes en janvier et en juillet. Enfin, les French Days, qui ont lieu en mai et en septembre, sont également un bon moment pour acheter un Xiaomi.

