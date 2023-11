AliExpress écrase le prix de ce smartphone Xiaomi (-47,50%) mais uniquement cette semaine

AliExpress célèbre le Festival International du Shopping cette semaine et vous offre de belles promotions sur de nombreux produits dont une sur le Xiaomi POCO M4 5G qui dépasse à peine les 100€.

Vous cherchez un smartphone 5G, mais n’avez pas les moyens (ou l’envie) de payer plus de 1000€ pour le dernier iPhone ou un modèle sensiblement moins cher ? Alors si vous cherchez un smartphone vraiment pas cher, AliExpress vient peut-être de créer l’opportunité que vous attendiez en réduisant drastiquement le prix du Xiaomi POCO M4 5G.

On vous explique ici comment profiter de cette promotion.

Retrouvez aussi toutes les autres offres d’AliExpress valables du 11 au 18 novembre

Le smartphone Xiaomi POCO M4 5G à -47,50% sur AliExpress

Actuellement, et ce, uniquement cette semaine, le smartphone POCO M4 5G est à 104,94€ pour la version 64Go (+4Go de RAM) dans les versions noires, bleues et jaunes.

Si vous voulez une version avec plus de stockage, c’est également possible : vous pourrez débourser 20€ de plus pour la version de 128Go (+6Go de RAM).

Dans les deux cas, vous devrez vous rendre sur AliExpress et entrer le code AEFR15 valable uniquement entre le 11 et le 18 novembre.

Un design sobre et prix mini.

Où acheter le smartphone POCO M4 5G au meilleur prix ? PROMO SPECIALE sur AliExpress.com Voir l’offre Avec le code : AEFR15

Pourquoi acheter le Xiaomi POCO M4 5G ?

Le Xiaomi POCO M4 5G s’adresse avant tout à des personnes cherchant soit un deuxième smartphone professionnel, soit à celles et ceux qui veulent avant tout un appareil fonctionnel sans dépenser une fortune.

On y retrouve :

Une batterie de 5000 mAh (largement suffisante si vous n’utilisez pas de nombreuses applications en même temps).

(largement suffisante si vous n’utilisez pas de nombreuses applications en même temps). Une compatibilité 5G : le meilleur réseau mobile à l’heure actuelle.

: le meilleur réseau mobile à l’heure actuelle. Une puce NFC : pour les paiements sans contact avec votre mobile ou votre Pass Navigo.

: pour les paiements sans contact avec votre mobile ou votre Pass Navigo. Un appareil photo fonctionnel : 13 MP cela suffit si vous souhaitez prendre en photo des repas de famille ou une information que vous ne voulez pas oublier, mais cela ne conviendra pas pour des photos plus artisitiques.

