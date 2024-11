Le Xiaomi 14 veut faire exploser le marché avec une promo de 60% pendant tout le week-end

On en a vu passer, des coupons de réduction, mais de ce montant, c’est rarissime ! À l’approche du Black Friday, Xiaomi a décidé de nous gâter en proposant une réduction démente sur son smartphone haut de gamme.

En ce mois de novembre, Xiaomi n’est pas avare en promotion, et enchaîne les bons de réduction sur son site internet. Tout y passe : appareils connectés, écouteurs, montres connectées et autres purificateurs d’air.

Ce week-end, on est peut-être au sommet de ce mois de remises, avec un prix canon sur le Xiaomi 14, l’un des smartphones haut de gamme du fabricant chinois. Si vous sautez le pas ce week-end, vous aurez même droit à une promotion supplémentaire, pouvant atteindre -60% ! Voici comment.

Le Xiaomi 14 bénéficie d’un coupon de 500€ !

Xiaomi n’est pas avare en réductions, mais à ce niveau c’est presque du jamais vu ! Grâce à un coupon de réduction de 500€, et une promotion supplémentaire valable uniquement ce week-end, vous pourrez obtenir le Xiaomi 14 pour la modique somme de 535€, au lieu de 1101€ !

Ce n’est pas tout. Si vous avez des « Mi points », vous pourrez même payer le smartphone au prix de 437€. Cela équivaut à une remise de 60% !!

ACHETEZ le Xiaomi 14 sur le site officiel Xiaomi

Pour profiter d’un tel tarif, vous devez d’abord vous connecter à votre compte Xiaomi, ou en créer un. Ensuite, rendez vous sur l’espace « Black Friday » accessible depuis le bandeau situé en haut du site. Vous y trouverez le coupon de 500€ valable sur le Xiaomi 14, qui s’activera ensuite dans votre panier.

Si vous passez la commande durant le week-end, vous obtiendrez 5€ de remise par tranche de 100€ d’achat, ce qui porte la réduction supplémentaire totale à 55€.

Et on ne s’arrête pas là. Si vous avez des « Mi Points », vous pourrez les utiliser pour ajouter jusqu’à 20% de remise sur le total restant.

L’écran du Xiaomi 14 se montre très lumineux, et donc idéal en plein soleil

Pour ne pas bouder notre plaisir, le smartphone est disponible en noir, en blanc et en vert ! De notre côté, on a une petite préférence pour le vert très réussi.

Xiaomi 14, un smartphone ultra complet

Le Xiaomi 14 séduit dès sa prise en main par un format contenu, et des finitions de haute volée. Il se distingue par son écran OLED au taux de rafraîchissement variable, sa puce Snapdragon 8 Gen 3, et sa batterie de 4 610 mAh. Grâce à ses 12 Go de RAM, il pourra remplir avec facilité toutes les tâches du quotidien.

Côté photo, là encore, le Xiaomi 14 est à la hauteur. Il est équipé de 3 capteurs de 50 Mpx : un capteur principal, un module ultra grand-angle et un téléobjectif x3,2. Voilà de quoi satisfaire toutes vos envies dans la vie de tous les jours ou en voyage.

Écran OLED 6,36″

512 Go de stockage

Batterie 4610 mAh

12 Go de RAM

Snapdragon 8 Gen 3

Certifié IP68

Enfin, ce smartphone Android est doté de l’interface maison de Xiaomi, intitulée HyperOS. Celle-ci se montre intuitive, en particulier pour les habitués de la marque. Elle met notamment en avant la connectivité avec les autres appareils du fabricant.

PROFITEZ DE -60% sur le smartphone Xiaomi 14

Et si c’était le cadeau parfait pour l’un de vos proches ?