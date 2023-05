Smartphone Samsung : les promos immanquables du moment

Si vous cherchez à remplacer votre smartphone par un nouveau Samsung Galaxy, vous êtes à la bonne adresse. On a sélectionné pour vous les meilleures promos actuelles !

Avec la hausse continue du prix des smartphones, chercher la meilleure promo du marché est devenu un passage quasiment obligatoire lorsque l’on souhaite acquérir un nouveau smartphone. Si vous remplacer votre modèle par un des meilleurs smartphones Samsung, vous êtes au bon endroit ! Nous avons compilé les meilleures promos du moment. Et ce n’est pas tout, vous pourrez également retrouver nos conseils pour dénicher le meilleur bon plan du moment.

Les promos du moment

Galaxy S23 Ultra à -150€ sur Samsung

Et des Galaxy Buds2 offerts ! Samsung nous gratifie régulièrement d’offres intéressantes sur ses smartphones. C’est le cas en ce moment grâce aux French Days. Pour en profiter, il va cependant falloir vous séparer de votre ancien smartphone ! Le fabricant coréen propose en effet un bonus de reprise de 150€ pour l’achat du Galaxy S23 Ultra, et vous offre en plus des Galaxy Buds2 d’une valeur de 149€. Pas mal non ? Pour en profiter, vous n’avez même pas besoin de code promo. PROMO -150€ pour le Galaxy S23 Ultra En savoir plus Les plus Qualité photo,

Design réussi,

Ecran splendide,

Performances. Les moins Taille conséquente.

Galaxy S23 Ultra à -350€ euros sur Rakuten

Avec en prime 100 euros remboursés sur le carte Club R Rakuten célèbre également les French Days. Ici, pas d’écouteurs offerts, mais un prix qui passe sous la barre des 1000 euros grâce à la promo de 350 euros et aux 100 euros remboursés sur la carte Rakuten. De quoi acheter des accessoires en plus ! Aucun code promo n’est nécessaire pour profiter de l’offre. PROMO -450€ pour le Galaxy S23 Ultra En savoir plus Les plus Qualité photo,

Design réussi,

Ecran splendide,

Performances. Les moins Taille conséquente.

Le Galaxy S21 FE à -39% sur Amazon

Tout le savoir faire Samsung pour moins de 500 euros Pour un budget plus contenu, vous pouvez bénéficier du Samsung Galaxy S21 FE noir pour moins de 500 euros ! Normalement vendu à 759€, ce smartphone sorti en 2022 reste un excellent choix grâce à son écran de qualité, son module photo principal et ses performances au goût du jour. Il bénéficie actuellement d’une réduction impressionnante de 293 euros ! Petit bonus : la livraison est offerte. PROMO Galaxy S21 FE noir à 466€ seulement En savoir plus Les plus Très bon écran,

5G,

Photos convaincantes,

Prix raisonnable. Les moins Autonomie limitée.

Tout ce qu’il faut savoir pour trouver un Samsung en promo

Trouver la meilleure offre du moment n’est pas toujours un exercice facile tant le marché est vaste. Mais pour vous aider dans cette tâche, voici nos meilleurs conseils.

Quels sites surveiller ?

Tout d’abord, il convient de vérifier fréquemment les principaux sites de e-commerce comme Amazon, Boulanger, la Fnac ou encore CDiscount et Rakuten. On y trouve des promotions régulières qu’il convient de comparer d’un site à l’autre.

Mais ce n’est pas tout : rendez-vous régulièrement sur la boutique officielle de Samsung ! Le fabricant coréen propose en effet régulièrement des opérations spéciales, des réductions ou des bonus de reprise qui permettent de faire baisser le prix de votre futur smartphone.

Regardez également du côté des opérateurs comme SFR, Sosh ou Free qui proposent parfois des promotions et des offres de reprise intéressantes.

Quelle est la meilleure période ?

Evidemment, la fin de l’année est le moment le plus propice pour acheter un nouveau smartphone. Des opérations spéciales ont lieu au moment de la rentrée scolaire, puis on retrouve consécutivement le Black Friday qui a lieu le dernier vendredi du mois de novembre, suivi du Cyber Monday qui le lundi suivant le Black Friday.

Pendant les soldes, en janvier et en juillet, les promos sur la tech et en particulier sur les smartphones sont généralement plutôt rares. En revanche, lors des French Days qui ont lieu en mai et en septembre, on trouve généralement des offres très intéressantes.

Questions Fréquentes