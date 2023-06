Serrure connectée : l’excellente Welock a prix cassé !

Vous voulez sécuriser une pièce de votre maison ou votre abri de jardin sans avoir à faire à tout un tas de clés ? Vous êtes au bon endroit, car Welock propose en ce moment une remise intéressante pour sa serrure connectée ! Suivez-nous, on vous explique comment en profiter.

Vous êtes plutôt du genre à égarer vos clés ? Alors ce produit de chez Welock devrait vous plaire. Le PCB41 est une une serrure connectée d’entrée de gamme qui permet de remplacer votre traditionnel cylindre à clé par un cylindre connecté qui vous permettra de déverrouiller votre porte de bien des manières. Et pour quelques jours seulement, il est en réduction grâce à ce code promo !

-20% sur la serrure connectée Welock

A l’occasion de la fête des pères, le fabricant chinois Welock a décidé de proposer une réduction de 30€ sur son modèle phare, le PCB41. Pour en profiter, de cette serrure connectée à moins de 120 euros, il vous suffit de vous rendre sur le site du fabricant et d’indiquer le code promo LOVEDAD30.

La serrure connectée vous sera expédiée gratuitement en moins de 24 heures depuis un entrepôt français. Profitez-en !

On apprécie le design discret de la serrure Welock

Welock PCB41, une serrure connectée pratique pour le quotidien

Lors de notre test de la Welock PCB41, nous avions été séduits par sa facilité d’utilisation au quotidien. Et pour cause, avec son pavé numérique et ses 3 badges NFC, elle se prête parfaitement au verrouillage d’une porte de maison, d’un abri de jardin ou encore d’un local de bureau. On veillera tout de même à protéger la serrure de la pluie, même si celle-ci est classée IP65.

Il est possible de déverrouiller la serrure avec des badges NFC fournis

Si l’installation se fait sans difficulté particulière, on regrettera simplement une initialisation un peu fastidieuse. Mais une fois cette étape réussie, l’utilisation de la serrure se fait avec une grande simplicité.

Côté autonomie, comptez sur 10 à 12 mois, à raison de 5 utilisations par jour. La serrure est alimentée par 3 piles AAA qu’il est possible de remplacer sans démonter la serrure. Et si la serrure est à plat lorsque vous êtes à l’extérieur, pas de panique ! Elle est équipée d’un Port Micro-USB qui vous permet de l’alimenter provisoirement afin de la déverrouiller.

Les plus Facile à utiliser une fois installée,

Autonomie suffisante,

Installation rapide et à la portée de tous. Les moins Application parfois difficile à appréhender,

Première utilisation complexe,

Pas de clé standard.