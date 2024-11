Sennheiser Momentum 3 : les écouteurs préférés des audiophiles sont à -40% sur Amazon

Si vous voulez revivre vos concerts préférés depuis le métro, on a ce qu’ils vous faut : l’une des meilleures paires d’écouteurs sans fil du marché, dont le prix vient de passer sous les 160€.

Il y a de ces marques pour lesquelles, leur simple nom est synonyme d’excellence, et Sennheiser en fait partie. Le fabricant allemand, fondé en 1945, a fondé sa réputation sur la commercialisation de matériel audio de grande qualité, et n’a cessé de marquer le monde de la tech par cette qualité constante qui a traversé les décennies.

En 2022, avec la sortie des Sennheiser Momentum True Wireless 3, le fabricant avait, encore une fois, montré tout son savoir-faire en matière d’audio, et surtout en y incorporant une bonne dose de confort d’utilisation grâce à du Bluetooth et de la réduction de bruit active.

Deux ans plus tard, ces écouteurs sans-fil sont toujours à la pointe du marché, en particulier au niveau de la qualité du son. Mais au lieu d’être affichés à 249,90€, ils viennent de descendre sous la barre des 160€ grâce à cette excellente promo.

Les Sennheiser Momentum True Wireless 3 à moins de 160€

Avec ses écouteurs sans fil Momentum 3, Sennheiser avait frappé fort.. et cher. Affichés aux tarifs de 250€, ces écouteurs étaient considérés comme inaccessibles pour un grand nombre d’entre nous. Mais, Black Friday oblige, son prix vient de dégringoler, ce qui ravira tous les mélomanes.

Sur Amazon, les Momentum True Wireless 3 sont ainsi affichés à 156€ au lieu de 249€, ce qui représente une remise de presque de 40% !

Les Momentum True Wireless 3 ressemblent comme deux gouttes d’eau aux générations précédentes.

Seul bémol, seule la couleur graphite profite de cette remise. Ça tombe bien, c’est le coloris que l’on préfère. Comme d’habitude pour les membres d’Amazon Prime, les frais de ports sont offerts.

La meilleure qualité audio parmi les écouteurs sans fil du marché

Ces écouteurs sans fil de chez Sennheiser multiplient les qualités. On retrouve une réduction adaptative du bruit, un mode transparence, une résistance aux éclaboussures IPX4, ou encore un design ergonomique assurant un parfait maintien.

Côté batterie, les écouteurs peuvent tenir pendant 7 heures et le boîtier ajouter 21 heures de batterie supplémentaire tout en supportant la charge sans-fil Qi.

28 heures d’autonomie totale

ANC adaptatif

IPX4

Capture de voix haute qualité

Recharge sans-fil

Excellent maintien

Mais ce qui caractérise ces écouteurs, c’est avant tout la qualité audio qu’ils délivrent. À ce sujet, Sennheiser est parvenu à faire des miracles. Bien aidé par la fonction aptX Adaptative, et au transducteur TrueResponse, les écouteurs délivrent un son naturel, très riche, bien équilibré et extrêmement bien défini. Cette paire d’écouteurs saura ainsi conquérir le coeur des mélomanes les plus exigeants, surtout à un prix si contenu !

