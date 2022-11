Creality propose son scanner 3D Lizard à petit prix, le cadeau original parfait pour noël

À l’approche des fêtes de fin d’année, Creality propose une remise inédite sur son impressionnant scanner 3D. Juste à temps pour vous permettre de réaliser des cadeaux personnalisés et originaux à vos proches.

Noël se rapproche et se pose l’éternelle question des cadeaux. Comment réussir à faire plaisir à sa famille et ses amis avec les cadeaux impersonnels que l’on trouve généralement en magasin ? Heureusement, nous avons trouvé la solution ultime pour surprendre votre entourage ! Amateurs d’imprimante 3D, voici de quoi franchir un cap et repousser les limites de votre créativité : le scanner 3D portatif de chez Creality, actuellement en promotion.

BON PLAN Le Creality Lizard Scanner 3D à -15% avec le code LizBlog Acheter

Une promotion immanquable avant les fêtes de fin d’année

Normalement vendu à 759€, le Lizard Scanner 3D version Premium bénéficie d’une remise de 15%. Il est ainsi disponible au prix de 645,15€ avec le code LizBlog.

Pour accéder à cette offre, rendez-vous sur le site de Creality et indiquez le code promo au moment du paiement. Les frais de port sont offerts.

Le Creality 3D Scanner, l’outil idéal pour des créations personnelles

Plébiscité par les utilisateurs de la plateforme Kickstarter, le Lizard Scanner 3D et ses allures de webcam vous permet de scanner tout ce qui vous entoure pour le transformer en modèle 3D. D’une petite pièce de 15mm de côté à une statue d’un mètre cinquante, rien n’arrête ce scanner aussi performant que facile à utiliser.

Un appareil où la seule limite est votre créativité

La démocratisation des imprimantes 3D était une petite révolution, mais le scanner 3D va encore plus loin. Il vous permet de numériser les objets de votre quotidien et même votre entourage ! Vous pourrez alors utiliser ces modèles 3D pour réaliser des créations ludiques et originales.

Pourquoi ne pas créer une figurine de jeu à l’effigie de votre fils ou de votre fille ?

Lizard Scanner 3D : petit par la taille, grand par les performances

Si sa petite taille le rend facilement transportable, le Lizard Scanner 3D n’en reste pas moins un scanner à la fois précis et performant. Capable de relevés d’une précision de l’ordre de 0,05mm, un niveau jamais vu dans une telle gamme de prix. Pour les modèles jusqu’à 30 cm, il peut être utilisé avec le trépied et le support rotatif fourni. Le scan peut également être réalisé à main levée pour les pièces plus grandes. Contrairement à de nombreux modèles concurrents, il peut également scanner des objets noirs.

Une facilité d’utilisation déconcertante

Ici, pas besoin de marqueurs à poser sur le modèle, l’appareil fonctionne de manière totalement automatisée. Vous avez juste à suivre les instructions. Une fois votre modèle numérisé, le logiciel qui permet le fonctionnement du scanner optimise automatiquement votre modèle numérisé. Vous aurez ainsi un objet 3D parfaitement utilisable.

Les plus Facilité d’utilisation

Niveau de précision remarquable

Facilement transportable Les moins Pas d’application mobile pour le moment

Who Are Creators Of Masterpieces, un concours qui récompense la créativité

Pour les plus ambitieux d’entre vous, Creality a lancé l’opération Who Are Creators Of Masterpieces, un concours qui vise à mettre en lumière les plus belles créations réalisées grâce à des scanners et imprimantes 3D, ou grâce à des graveurs laser.

Chaque participant aura une chance de gagner une imprimante 3D, un scanner 3D, un graveur laser et des bons d’achat d’une valeur de 100€. Pour y participer, rendez-vous sur la page du concours et soumettez les photos de vos plus belles créations.