La dernière montre connectée Samsung est offerte pour l’achat d’un Galaxy S24

À l’occasion de la sortie de la série Galaxy S24, Samsung frappe fort et débarque avec non pas une, ni deux, mais trois offres incroyables sur son tout nouveau smartphone en précommande. À la clé : montre connectée gratuite, 256 Go au même prix que les 128 Go et 50€ de bonus de reprise, pas mal non ?

L’année 2023 a été une période particulièrement active pour Samsung. Après avoir présenté une gamme complète de smartphones, les montres Galaxy Watch 6 et les tablettes Galaxy Tab S9 et A9, la marque débarque avec des offres de précommande inratables sur la série Galaxy S24. On vous explique tout.

Samsung Galaxy S24 : la triple offre Samsung incroyable

L’offre de précommande Samsung sur son Galaxy S24 c’est :

2 fois plus de stockage au même prix . La version 256 Go est ainsi au même prix que celle à 128 Go.

. La version 256 Go est ainsi au même prix que celle à 128 Go. 50€ de bonus pour la reprise d’un ancien téléphone ou montre (via formulaire).

d’un ancien téléphone ou montre (via formulaire). Et surtout, le clou du spectacle ou la cerise sur le gâteau : une montre connectée Galaxy Watch6 40mm Graphite offerte (via formulaire).

Tout d’abord, il faut savoir que pour bénéficier de ces offres vous pouvez précommander votre nouveau smartphone sur tous les sites sauf Samsung e-Shop, Boulanger et Boulanger.fr. Chez la Fnac par exemple, vous trouverez l’offre sur le Galaxy S24 à 256 Go à 849€. Autrement dit au même prix que celui à 128 Go.

Rendez-vous sur le site de Samsung.

Pour tout achat ou location entre le 17 janvier et le 30 janvier 2024 inclus , d’un Galaxy S24, S24+ ou S24 Ultra (tous modèles, tous coloris) éligible hors Samsung e-Shop, Boulanger et Boulanger.fr, Samsung vous offre une Galaxy Watch6 40 mm Bluetooth Graphite .

, d’un (tous modèles, tous coloris) éligible hors Samsung e-Shop, Boulanger et Boulanger.fr, . Effectuez votre demande en ligne en téléchargeant tous les éléments indiqués dans les modalités, jusqu’au 14 février 2024 inclus .

. Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre Galaxy Watch6 40 mm Bluetooth Graphite dans un délai de 4 semaines à compter de la date de validation de votre dossier.

dans un délai de à compter de la date de validation de votre dossier. Vous pouvez effectuer la même chose pour l’offre de précommande « Bonus reprise – Galaxy S24 Séries ». Pour le Galaxy S24, Samsung vous rembourse jusqu’à 50€ sur votre ancienne montre ou smartphone .

. Effectuez votre demande en ligne en téléchargeant tous les éléments indiqués dans les modalités, jusqu’au 15 février 2024 inclus .

. Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement dans un délai de 4 semaines à compter de la date de validation de votre dossier.

Découvrir les offres sur le Galaxy S24 256 Go PROMO SPECIALE sur Fnac Voir l’offre FORMULAIRE Watch 6 sur Samsung Voir l’offre FORMULAIRE Reprise sur Samsung Voir l’offre

Récapitulons. Il vous suffit d’acheter votre Galaxy S24 sur la Fnac et de partir ensuite sur le site de Samsung pour remplir les différents formulaires pour bénéficier de la Watch 6 gratuitement et de 50€ de remise pour la reprise de votre ancien smartphone ou votre ancienne montre ! Un jeu d’enfant.

Samsung Galaxy S24, un bon smartphone ?

Le Samsung Galaxy S24 intègre les fonctionnalités avancées de l’intelligence artificielle Galaxy, offrant ainsi une expérience similaire à celle du Galaxy S24 Ultra. Parmi ces fonctionnalités, on retrouve :

La traduction instantanée grâce à la puissante fonction Interpréteur,

grâce à la puissante fonction Interpréteur, La synthèse d’articles pour une lecture simplifiée,

pour une lecture simplifiée, La reformulation intelligente de messages ,

, La transcription vocale multi-voix pour une communication plus fluide,

pour une communication plus fluide, Des capacités de retouche photo génératives pour sublimer vos images.

En somme, le réel changement de ce tout nouveau smartphone, c’est l’IA.

La base d’une relation : la communication

Rédiger un message à son boss ou à son pote n’est indéniablement pas identique. Samsung, conscient de cette nuance, a intégré une fonctionnalité novatrice sur le clavier Galaxy, symbolisée par un bouton orné de petites étoiles.

Lors de la rédaction d’un message, ce bouton propose des suggestions de reformulation, adaptant ainsi le ton du message en fonction du destinataire. Plusieurs sont disponibles tels que poli, familier, amoureux, etc. De plus, l’intelligence artificielle embarquée est en mesure de traduire votre message dans 13 langues différentes selon vos besoins.

La relation Google et Samsung pour faciliter votre vie

Samsung a collaboré avec Google pour enrichir la fonctionnalité Lens, donnant naissance à la caractéristique baptisée « Entourer pour chercher ». En maintenant une pression sur le bouton d’accueil (ou sur la partie inférieure de l’écran), celui-ci s’obscurcit, permettant ainsi à l’utilisateur d’encercler une zone spécifique et de rechercher sur Internet des informations sur son contenu.

Pouvoir s’endormir sans problème en réunion

La fonction Galaxy AI offre un gain de temps significatif dans divers domaines professionnels en ayant la capacité de transcrire de manière précise les discours oraux en texte. De plus, elle démontre une aptitude à reconnaître les différents interlocuteurs, ce qui s’avère particulièrement avantageux pour la création rapide de comptes rendus de réunions.

Les plus Design,

IA Galaxy,

Prix. Les moins Pas de changements notoires face au S23 mise à part l’IA.

Fiche technique de la Samsung Galaxy Tab A9

Capacité de stockage 256 Go Taille de l’écran (pouces) 6,2 « Caractéristiques de l’écran Dynamic Amoled x2Gorilla Glass Victus 2 Couleur Argent Mémoire installée 8 Go Appareil photo 3 capteurs dont 50 MP en principal

Profitez de ses offres jusqu’au 30 janvier inclus, après il sera trop tard !