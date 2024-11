Galaxy Watch Ultra : Samsung enterre définitivement Apple grâce à cette remise de 29%

Et si c’était la fin de la guerre entre Samsung et Apple ? En proposant sa montre connectée de l’extreme à 400€ de moins que sa rivale, le fabricant coréen pourrait bien prendre définitivement une longueur d’avance. Et c’est mérité, tant la Galaxy Watch Ultra est spectaculaire !

Voilà des années que Samsung et Apple se livrent une bataille acharnée à coup de nouveautés, et le domaine des montres connectées ne fait pas exception. Jusqu’à présent, dans le domaine des extrêmes, Apple avait pris une sérieuse longueur d’avance grâce à son Apple Watch Ultra. Mais Samsung a contre attaqué avec la manière, en présentant la très réussie Galaxy Watch Ultra.

Une smartwach de l’extrême pour moins de 500€

À sa sortie, la Galaxy Watch Ultra était déjà 200€ moins chère que l’Apple Watch Ultra 2. Mais à l’occasion du Black Friday, Samsung fait beaucoup plus fort, et propose sa montre à un tarif qui pourrait bien sonner le glas de sa concurrente.

Samsung a donc décidé de baisser le prix de sa smartwatch de 29%, ce qui la fait passer sous la barre des 500€ ! Rendez vous compte, c’est 400€ de moins que l’Apple Watch Ultra.

Pour profiter de cette remise, il suffit de se rendre sur le site de Samsung. Vous avez le choix entre trois coloris : argent, blanc et titane. Chez Meilleure-Innovation, on avoue qu’on a une petite préférence pour le modèle titane.

Ultra résistante et bardée de capteurs, la Galaxy Watch Ultra vous accompagnera sur tous les terrains

La concurrente parfaite de l’Apple Watch Ultra

Il va sans dire que la Samsung Galaxy Watch Ultra se positionne comme alternative à l’Apple Watch Ultra, dans l’univers d’Android. Modèle de tous les superlatifs, même son esthétique témoigne de ses ambitions. On retrouve, en effet, un boitier aux finitions en titane ainsi qu’un verre saphir cristal. D’un diamètre conséquent de 47mm, la Galaxy Watch Ultra est certifiée IP68 et peut résister à une pression de 10ATM. Vous pourrez donc l’utiliser dans toutes les conditions, et même en plongée.

Comme à son habitude, Samsung propose ici une interface très soignée, et particulièrement intuitive. La montre est bardée de capteurs : cardiofréquencemètre, accéléromètre, GPS double bande, boussole, gyroscope, etc. Cet ensemble permet d’obtenir des résultats très fiables, et particulièrement pratiques lors des activités physiques.

La montre couvre une large gamme d’activités sportives, depuis la course à pied jusqu’à la plongée en passant par l’escalade, la randonnée ou encore le triathlon. L’autonomie, elle, fera débat : si elle est meilleure que des modèles comme l’Apple Watch classique, elle est bien loin des autonomies records atteintes par les modèles de chez Garmin.

La Galaxy Watch Ultra permet un suivi avancé de l’activité sportive pour aider la progression