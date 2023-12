Samsung casse ses prix sur l’électroménager pour Noël : jusqu’à -600€ sur certains appareils

Samsung a décidé de jouer au Père Noël cette année en faisant voler en éclats les prix de son électroménager ! Même le Grinch envisage de remettre à neuf tout ses appareils. Préparez-vous à dire adieu à votre vieux réfrigérateur, ou votre lave-linge sans vider votre compte en banque !

Noël approche à grand pas, et si vous ne saviez pas encore quoi demander, nous avons déniché pour vous des offres incroyables sur l’électroménager Samsung qui devraient vous transformer en Bree Van De Kamp. Et comme le Père Noël Samsung est plus que généreux cette année, il apporte avec lui plusieurs offres ! Prenez un stylo et un crayon, votre liste de Noël risque de s’allonger…

Réfrigérateur Samsung : jusqu’à 600€ de remise immédiate !

S’il y a bien un moyen de rendre votre cuisine plus cool que jamais, c’est avec le frigo de vos rêves, et devinez quoi ? Samsung lance une offre glaciale qui va faire fondre votre cœur (et les prix) ! Préparez-vous à accueillir le froid avec style, car les réfrigérateurs Samsung offrent jusqu’à 600€ de remise immédiate. C’est le moment idéal pour dire adieu aux températures tièdes de votre vieux frigo et accueillir la fraîcheur high-tech dans votre cuisine.

À vous la cuisine de Bree Van De Kamp !

Parmi ces offres, vous pourrez retrouver notamment le réfrigérateur américain, 652L Samsung, avec une grande capacité de 634 litres, vous pourrez stocker les aliments de toute votre tribu. La conception novatrice de l’isolation SpaceMaxTM se traduit par des parois considérablement plus fines, offrant ainsi une grande capacité intérieure sans pour autant qu’il prenne une place énorme dans votre cuisine ! Pour ce réfrigérateur, Samsung vous offre une réduction de 34%. Soit une baisse de 470€ sur le prix initial !

Mais ce n’est pas tout, vous pourrez aussi remplacer votre vieux frigo par le réfrigérateur combiné Samsung Noir, 390L. Plus compact que son acolyte, mais tout aussi puissant et connecté ! Avec toujours l’isolation SpaceMaxTM, votre capacité de stockage sera bien plus grande qu’un réfrigérateur classique. Sur ce produit, Samsung vous offre une remise de 580€. Soit 45% de baisse sur le prix de base. Mais ces offres ne sont que la partie émergée de l’iceberg ! Bien d’autres vous attendent sur le site de Samsung !

Toutes les offres sur les réfrigérateurs Samsung sont valables du 28 novembre au 26 décembre 2023 inclus. Cumulable avec les offres en cours. Valable sur le Samsung Shop, dans la limite des stocks disponibles.

Machine à laver Samsung : jusqu’à 300€ de remise immédiate !

Si vous rêvez d’une lessive sans tracas tout en économisant, vous êtes au bon endroit. Attachez vos chaussettes car les machines à laver Samsung sont actuellement dotées d’une offre exceptionnelle : jusqu’à 300€ de remise immédiate. Préparez-vous à redécouvrir le plaisir de faire la lessive et à faire des économies qui rendront vos vêtements encore plus propres.

Le plaisir simple de faire des machines !

De nombreuses offres vous attendent encore. Parmi elle, le lave-linge AddWash 9kg. Une machine très complète qui vous offre toute la technologie Samsung :

Technologie AddWash™,

Technologie ecobubble™,

Panneau de contrôle intelligent,

Programmes Vapeur.

Le modèle vendu normalement à 829€ est aujourd’hui au prix de 449€. Soit une réduction de 46%.

Mais de nombreuses autres machines bénéficient actuellement de réduction que vous pouvez toutes retrouver sur le site de Samsung !

Pour profiter d’un de ces modèles à prix réduit, vous avez jusqu’au 26 décembre 2023 inclus. Cumulable avec les offres en cours. Valable sur le Samsung Shop, dans la limite des stocks disponibles.

Aspirateur Samsung : jusqu’à 300€ de remise immédiate !

Samsung vous offre une opportunité à ne pas manquer pour donner un coup de frais à votre maison. Les aspirateurs Samsung sont actuellement en vedette avec une offre époustouflante : jusqu’à 300€ de remise immédiate. Cette promo risque d’aspirer vos soucis en même temps que la saleté !

La technologie Samsung au service de votre intérieur !

Ici encore, ce sont de nombreuses offres qui vous attendent. Aspirateurs balais ou aspirateurs robots, vous aurez l’embarras du choix !

Retrouvez l’aspirateur robot Jet Bot AI+ Samsung. Comme son nom l’indique, c’est un robot qui aspirera votre saleté sans que vous n’ayez à bouger vos fesses du canapé. Avec ses 90 minutes d’autonomie, il peut aspirer l’intégralité de votre maison en un seul coup ! Pour ce petit bijou de technologie, c’est une remise de 300€ qui vous attend. La crème de la crème en matière de robot ménager, à ce prix-là, il faut sauter sur l’occasion !

Mais ce n’est pas tout, Samsung ne vous offre pas des remises que sur ses aspirateurs, mais également sur les accessoires qui vont avec ! Jusqu’au 31 décembre inclus, bénéficiez de -50% sur votre accessoire Bespoke Jet. De quoi en venir à bout de toutes les saletés !

Pour profiter de tarifs réduits sur les aspirateurs et les accessoires Samsung, rendez-vous sur le site :

Offres incroyables sur les aspirateurs Samsung : du 28 novembre au 26 décembre 2023 inclus, bénéficiez jusqu’à 300€ de remise immédiate. Cumulable avec les offres en cours. Valable sur le Samsung Shop, dans la limite des stocks disponibles.

Offres sur les accessoires pour aspirateurs Samsung : du 1er novembre au 31 décembre 2023, bénéficiez de 50% de remise immédiate sur un accessoire complémentaire pour l’achat d’un aspirateur Bespoke Jet. Ajoutez l’aspirateur Bespoke Jet et l’accessoire Bespoke Jet de votre choix au panier. La remise sera appliquée directement au panier. Offre valable uniquement sur le site officiel Samsung, dans la limite des stocks disponibles.

Cuisson et Four Samsung : jusqu’à 300€ de remise immédiate !

Bree Van De Kamp n’a qu’à bien se tenir, les offres pour Noël sur les fours de Samsung devraient vous permettre de devenir un(e) vrai(e) chef(fe) ! Des offres exceptionnelles sur la gamme de Cuisson et Four, offrant jusqu’à 300€ de remise immédiate. Vous allez pouvoir cuisiner vos meilleurs plats de Noël !

Pour concocter votre meilleure dinde de Noël !

Parmi les offres, retrouvez le Four Bespoke Série 4 Dual Cook Flex™. Un four duo, oui, oui, vous ne rêvez pas ! Vous pouvez bénéficier d’un vrai four de chef chez vous et à prix réduit. Idéal si vous souhaitez cuisiner plusieurs aliments en même temps sans perdre de temps ! Sélectionnez le mode de cuisson idéal pour sublimer chacun de vos plats.

Le four Dual Cook offre la flexibilité ultime avec des zones supérieure et inférieure opérant de manière indépendante ou simultanée. Plus besoin d’équipement spécial, avec ce four, vous pouvez savourer des plats moelleux et croustillants grâce à la vapeur naturelle. Mais ce n’est pas tout, vous pouvez faire cuire des aliments de manière plus uniforme sans qu’ils ne cuisent trop ou ne se dessèchent grâce à l’air sous vide ! Cette petite merveille technologique bénéficie d’une remise de 300€ passant de 999€ à 699€, rien que ça !

Bien d’autres fours, plaques à inductions ou encore hottes sont en promotion sur le site de Samsung et ce jusqu’au 26 décembre 2023 inclus. Cumulable avec les offres en cours. Valable sur le Samsung Shop, dans la limite des stocks disponibles.

Micro-onde Samsung : jusqu’à 100€ de remise immédiate !

Samsung réchauffe votre quotidien en proposant des remises exceptionnelles sur ses micro-ondes, offrant jusqu’à 100€ de réduction immédiate. Attachez vos tabliers, car cette offre va transformer votre cuisine en un paradis de repas rapides et économiques.

Pour des journées en TT sans exploser le budget !

Niveau offres, vous avez l’embarras du choix. Vous retrouverez notamment le Micro-ondes Combiné 32L Silver Samsung, équipé d’une fonction permettant d’immobiliser le plateau tournant, offrant ainsi une optimisation de l’espace intérieur pour accueillir des plats plus volumineux. Il a aussi une fonction de maintien au chaud, pratique lorsque vous avez un rendez-vous téléphonique de dernière minute !

Doté également d’un large gril de 1 500 W qui assure des très bonnes performances de cuisson. Ce micro-onde vous est proposé à 239€ au lieu de 319,99€, une réduction donc de 80,99€.

Pour faire d’autres belles affaires sur les micro-ondes Samsung, rendez-vous directement sur le site. Du 28 novembre au 26 décembre 2023 inclus, bénéficiez jusqu’à 100€ de remise immédiate sur une sélection de micro-ondes éligibles. Cumulable avec les offres en cours. Valable sur le Samsung Shop, dans la limite des stocks disponibles.

Électroménager Samsung : ça vaut le coup ?

Comment ne pas apprécier la renommée de Samsung ? Toujours à la pointe de l’innovation et offrant un excellent rapport qualité prix, Samsung tente d’approcher au maximum la production des lieux de vente lorsque cela est possible (par exemple, la production de lave-linge en Pologne).

La marque corréenne a indéniablement conquis son espace dans un secteur fortement concurrentiel, en particulier en Europe, où seules les entreprises nationales suscitaient la confiance jusqu’aux années 90.

L’inventivité et la créativité sont ainsi devenues les piliers qui ont permis à Samsung de s’établir solidement sur le marché européen. Les éloges abondants des consommateurs, que l’on peut trouver sur divers sites de vente en ligne, sont une véritable preuve et témoignent de la qualité indéniable de cette marque.

Les plus Technologie innovante Samsung,

Rapport qualité/prix,

Production en Europe,

Qualité qui dure dans le temps,

Marque très appréciée des consommateurs. Les moins RAS.

Vous savez maintenant ce qu’il vous reste à faire pour profiter de ces offres sur l’électroménager Samsung jusqu’au 26 décembre ! On dit merci Père Noël Samsung !

