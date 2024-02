Samsung vous offre 10€ tous les 100€ d’achat sur l’ensemble de son site seulement ce week-end

Vous rêvez de changer de téléphone sans y laisser votre PEL ? Votre lave-vaisselle vous a abandonné ? Ça tombe bien, Samsung arrive ce week-end avec une offre qui ne devrait laisser personne indifférent.

10€ tous les 100€ d’achat, ça peut rapporter gros pour l’achat d’un téléphone, d’une télé ou encore d’une machine à laver, non ? Tant mieux, c’est ce qui vous attend ce week-end sur le site de Samsung. Mais attention, l’offre est à durée limitée.

Samsung : l’offre immanquable du week-end !

On vous prévient déjà en amont, non, malheureusement les séries Galaxy S24 ne rentrent pas dans cette offre. Mais ce sont bien les seuls ! Tout le reste des produits vendus par la marque coréenne bénéficient d’une offre plus qu’alléchante. 10€ offert tous les 100€ d’achat. Pour pouvoir en bénéficier, rien de plus simple.

Rendez-vous sur le site de Samsung.

Choisissez-le ou les produits qui vous font de l’œil, en sachant que ce code est à utilisation unique , non cumulables avec les produits offerts ou autres codes promotionnels . Cependant, tous les produits soldés ou en promotion rentrent dans l’offre !

, ou . Cependant, ou ! Mais attention, votre panier est limité à 3 000€ .

. Une fois votre panier bien garni, il vous suffit de rentrer le code « SAMSUNG10 » .

. L’offre est disponible à partir de maintenant jusqu’au lundi 5 février à 11 h 59 (oui, c’est précis).

À titre d’exemple, si vous avez flashé sur le Galaxy Z Flip 5, ce qui se conçoit, c’est l’un des meilleurs téléphones sur le marché, vous bénéficierez d’une réduction de 200€ sur le site de Samsung, à cela s’ajoutent les 10€ supplémentaires tous les 100€. En somme, présenté actuellement à 999€ au lieu de 1 199€ habituellement, le Galaxy Z Flip vous revient à 100€ moins cher encore. Soit 899€. 300€ de remise sur un téléphone dernier cri, on ne dit pas non !

Récapitulons. Il vous suffit de choisir le ou les produits de vos rêves (dans la limite de 3 000€) et d’ajouter le code promotionnel à votre panier. Vous avez jusqu’à lundi 11h59, pour en profiter.

Samsung : que vaut réellement la marque ?

Depuis plus d’un demi-siècle, Samsung s’illustre dans la conception et la fabrication d’appareils à la pointe de l’innovation. De ses premiers téléphones au révolutionnaire smartphone à écran pliable, la marque redéfinit continuellement nos interactions avec la technologie. Il n’est donc pas étonnant que Samsung occupe la position de leader en tant que marque préférée des Français, selon le classement établi par le magazine Forbes.

Samsung a solidement établi sa réputation au fil des années en tant que marque de confiance. Les divers produits offerts par l’entreprise, qu’il s’agisse de divers types d’appareils, se distinguent par leur fiabilité et leur durabilité. Leur rapport qualité/prix exceptionnel constitue un défi pour toute concurrence. Il n’est donc pas surprenant que la marque soit largement distribuée à l’échelle mondiale, présente dans les enseignes majeures de vente au détail.

Et les avis clients, ça donne quoi ?

Dans l’ensemble, les retours des clients de Samsung.com indiquent une grande satisfaction quant à leur expérience d’achat. Les délais de livraison sont reconnus pour leur rapidité. Les colis sont préparés avec attention, et l’installation des appareils électroménagers se déroule conformément aux attentes des clients.

Ça vaut le coup d’acheter sur Samsung.com ?

Les raisons abondent ! Profitez de la livraison express gratuite, de l’installation sans frais des appareils électroménagers, du paiement échelonné en 4 fois sans supplément, des retours sans frais, ainsi que des assurances et extensions de garanties. En optant pour l’achat sur le site de Samsung France, vous avez accès à une panoplie d’avantages offerts par la marque.

Profitez de cette offre jusqu’à lundi ! Après, il sera trop tard !