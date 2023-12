Un sabre laser collector à prix cassé : le cadeau de Noël parfait pour les fans de Star Wars

Si vous êtes fans de Star Wars ou que vous en avez dans votre famille, il ne fait aucun doute qu’il a déjà pensé à s’acheter un sabre laser ! Coup de chance, les sabres de collection sont actuellement en promotion pour Noël.

Lorsque l’on veut acheter un sabre laser, il existe deux solutions :

La version plastique trouvable dans les magasins de jouet,

La version plus poussée qui tend vers l’objet de collection.

C’est de cette deuxième catégorie que viennent les sabres de le-sabre-laser.fr qui – comme son nom l’indique – sont des maîtres (jedis) lorsqu’il s’agit de vendre des armes intergalactiques. Seulement qui dit objet de collection, dit aussi prix conséquent et c’est précisément pour cela que la promotion de Noël devient intéressante en réduisant le prix de tous les sabres de 15% !

15% de réduction sur tous les sabres lasers

En vous promenant sur le site officiel de la marque, vous trouverez les sabres de Luke Skywalker, de Dark Maul, d’Anakin ou d’Ahsoka, mais s’il y en a un qui nous a séduit, c’est bel et bien le Sabre Laser Spider dont la version sans lame ne coûte que 69,99€ et chute à 59,49€ grâce au code promotionnel « innovation15 ».

Bien sûr, ce même code est applicable sur tout le site et vous permettra d’obtenir 15% de réduction même sur les sabres les plus chers comme le sabre d’Anakin avec une lame Proffie NeoPixel (l’un des plus chers du site) coûtant 599,99€ et tombant grâce au code « innovation15 » 509,99€ : une économie de 90€ qui saura à coup sûr contenter votre portefeuille et habiller votre collection.

Disponible en 12 couleurs !

Pourquoi acheter un sabre laser de collection ?

Il s’agit sûrement d’un des plus beaux cadeaux que vous puissiez faire à un fan de la saga ! Que ce soit pour recréer ses scènes préférées l’arme à la main ou simplement pour l’exposer dans une vitrine, les sabres de le-sabre-laser.fr remplissent parfaitement la double fonction : objet de décoration et d’amusement.

Sachez que si vous optez pour un sabre laser avec lame – comme le modèle Spider – vous pourrez choisir en choisir la teinte parmi 12 couleurs : bleu, rouge, vert (bien sûr) mais aussi des couleurs plus atypiques comme rose, vert lime, violet, blanc, jaune, etc.

Côté qualité, les avis sur le site sont dithyrambiques ! Que ce soit pour l’esthétique, la qualité de finition ou les fonctionnalités, tous les sabres ont 5 étoiles et sont de véritables pièces de collection. Alors à -15% pourquoi se priver ?

