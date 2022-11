Roborock S7 ou S7 Pro Ultra : une promo pour se procurer votre aspirateur robot sans se ruiner

Roborock est une entreprise chinoise spécialisée dans les aspirateurs et robots de nettoyage intelligents. Depuis 2016, ces mini-robots rendent la vie facile à ses utilisateurs, ils aspirent et nettoient de manière autonome. Envie de craquer pour ses aspirateurs robot sans vous ruiner ? Meilleure-Innovation vous a trouvé le bon plan qu’il vous faut !

Au fil des années, la marque chinoise Roborock a su se perfectionner avec de nouvelles technologies comme le VibraRise qui permet au robot de passer sur les tapis, ou bien la fonction balayage vibrant qui permet de venir à bout des tâches tenaces. Jusqu’au 30 novembre 2022, le site Geekbuying.com propose les aspirateurs Roborock S7 et S7 Pro Ultra à un prix plus qu’avantageux.

Le Roborock S7 à 394€ au lieu de 459€

Le Roborock S7 nettoie toutes les surfaces de votre intérieur, rien ne lui résiste. Beaucoup plus efficace que ses ancêtres, les Roborock S5 ou S6, il vient à bout des tâches tenaces. Il a une puissance d’aspiration de 2500 Pa et un récipient à poussière d’une capacité de 470 mL. De plus, il possède une brosse principale en plastique qui aidera à en finir avec les cheveux et les poils d’animaux ainsi qu‘une brosse oscillante qui permet une meilleure adaptation à tous les sols.

