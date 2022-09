Aspirateur balai : ne loupez pas cette promo Roborock Dyad, à un prix exceptionnellement bas

Si les aspirateurs balais sont désormais communs dans les logements, les modèles 2-en-1 comme le Roborock Dyad sont encore rares, à tort ! En plus d’assurer une superbe polyvalence, son tarif est accessible, et encore plus aujourd’hui grâce aux French Days ! On vous explique comment avoir ce bijou à prix réduit dans les lignes suivantes.

Roborock est particulièrement connu pour ses aspirateurs robots, notamment son très puissant Roborock S7 Pro Ultra que nous avons testé. Cependant, le constructeur chinois s’est aussi essayé aux aspirateurs balais simples (Roborock H7) et 2-en-1 (notre fameux Roborock Dyad) et il faut dire que c’est très réussi ! Même si la marque reste dans son état d’esprit de proposer des produits performants aux tarifs accessibles, le prix actuel du Roborock Dyad sur Aliexpress est tout à fait ridicule.

Roborock Dyad : un aspirateur balai 2-en-1 ultra efficace !

La particularité du Roborock Dyad, c’est que quand vous passez l’aspirateur et qu’il y a un liquide au sol, il disparaitra comme par magie. En effet, grâce à sa technologie Dyad Power, le Roborock Dyad peut « aspirer » n’importe quel liquide (et l’envoyer dans un réservoir d’eau sale), et, encore mieux, nettoyer instantanément ses rouleaux absorbants. Comme ça, après avoir aspiré les taches, vous pourrez continuer à nettoyer votre habitation tranquillement : génial, non ?

Concernant la partie aspiration, vous n’aurez rien à craindre. Il peut enlever les saletés sur toute sa longueur (pratique pour les bordures !) et est même capable de détecter les zones contenant beaucoup de saleté pour adapter ensuite sa puissance d’aspiration.

Et pour parfaire la praticité du Roborock Dyad, il vous envoie des alertes vocales quand il faut recharger, changer le bac d’eau ou nettoyer les rouleaux. Pour cette montagne de technologie, on pourrait s’attendre à un prix exorbitant, et pourtant non ! Pendant les French Days d’Aliexpress, cet aspirateur balai 2-en-1 est à un prix ridicule !

Une super promo durant les French Days Les French Days d'Aliexpress sont l'occasion idéale pour nous, français, de faire le plein de bonnes affaires entre la rentrée et le Black Friday. Grâce à une promo exclusive à cette période, le Roborock Dyad fait complètement oublier son prix de 449€ à sa sortie. Pendant seulement quelques jours, du 24 septembre 9h au 27 septembre 8h59, le prix du Roborock Dyad est affreusement bas. Aliexpress le commercialise déjà à 322€, ce qui représente déjà une grosse promo, mais en plus de cela il passe à seulement 292€ (-30€) en appliquant le code FDS30 après le panier.

Aliexpress ne manque jamais une occasion de célébrer une période promotionnelle, et ne manque pas à l’appel pour cette édition 2022 des French Days. Du 24 au 27 septembre, vous pourrez payer en plusieurs fois sans frais avec Klarna, mais vous aurez surtout l’occasion de profiter de 6 codes promo valables sur tout le site ! En voici la liste :

Le code 2FDS vous permet d’obtenir 2€ de réduction dès 20€ d’achat ;

vous permet d’obtenir de réduction d’achat ; Le code 5FDS vous permet d’obtenir 5€ de réduction dès 40€ d’achat ;

vous permet d’obtenir de réduction d’achat ; Le code 8FDS vous permet d’obtenir 8€ de réduction dès 60€ d’achat ;

vous permet d’obtenir de réduction d’achat ; Le code 12FDS vous permet d’obtenir 12€ de réduction dès 120€ d’achat ;

vous permet d’obtenir de réduction d’achat ; Le code 20FDS vous permet d’obtenir 20€ de réduction dès 200€ d’achat ;

vous permet d’obtenir de réduction d’achat ; Le code 30FDS vous permet d’obtenir 30€ de réduction dès 300€ d’achat ;

On ne va pas vous mentir, avec de telles promos sur de tels produits, une foule d’acheteurs va se précipiter… Alors, ne tardez pas avant que les stocks ne soient épuisés !

