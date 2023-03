Vous recherchez un smartphone performant, polyvalent et doté d’un bel écran ? C’est votre jour de chance ! On vous a dégoté le GT2 Pro 5G à seulement 489 euros. Une véritable affaire pour ce smartphone aux nombreuses qualités.

Realme fait décidément partie des acteurs montants du marché des smartphones. Arrivé sur le marché européen en 2019, le fabricant chinois multiplie les produits au rapport qualité prix imbattable. Preuve en est avec ce GT2 Pro qui, avec cette promo de CDiscount, associe des performances solides à un prix plus que raisonnable.

PROFITEZ DU BON PLAN Realme GT2 Pro 5G à 489 euros seulement Acheter

Sur le même sujet : Test du smartphone Realme GT 2 (5G)

Le Realme GT2 Pro à 489€ grâce à CDiscount

Sorti au tarif de 749 euros il y a moins d’un an, le Realme GT2 Pro passe sous les 500 euros grâce à CDiscount en version 128 Go et surtout en Steel Black. Pour profiter de cette promotion, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site de CDiscount, aucun code promo ne vous sera demandé.

Bonne nouvelle, la livraison est gratuite. Mais ne tardez pas, car il n’y en aura pas pour tout le monde !

Realme GT2 Pro 5G : Puissance et polyvalence

Avec ce GT2 Pro 5G, Realme a soigné son entrée sur le marché des smartphones premiums. Le modèle séduit d’abord par la qualité de son écran OLED fluide, parfaitement contrasté et au taux de rafraîchissement variable. Avis aux gamers, le processeur Snapdragon 8 Gen1 associé à 8 Go de RAM vous permettra de jouer sans problème.

Realme a apporté un travail particulier au refroidissement de son smartphone pour éviter les surchauffes

Côté photo, le GT2 Pro s’en sort bien notamment avec son capteur principal de 50 Mpx qui fournit des images bien maîtrisées et détaillées. Son capteur ultra grand-angle, lui aussi de 50 Mpx, permet également d’obtenir des images de qualité. Enfin, l’appareil dispose d’un module « microscope » permettant de grossir jusqu’à 40x. S’il est peu utile au quotidien, ce mode se révèle ludique et on prend plaisir à l’utiliser.

Enfin, il est évidemment compatible 5G. Côté batterie, si l’autonomie n’est pas son point fort, le GT2 Pro 5G compense par une recharge ultra rapide avec son bloc prise de 65 W.

Les plus Très bel écran,

Performances globales,

Module photo suffisant,

Recharge ultra rapide. Les moins Autonomie moyenne,

Pas étanche.

PROMO Le Realme GT2 Pro à 489 euros sur CDiscount Acheter

Cette promo du Realme GT2 Pro 5G est-elle vraiment intéressante ? COURBE D’HISTORIQUE DU PRIX DU PRODUIT EN FONCTION DU TEMPS