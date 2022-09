Promo inédite sur le nouveau smartphone Realme GT Neo 3T, -31% sur ce modèle à l’autonomie record

Où acheter le Realme GT Neo 3T au meilleur prix ? PROMO SPECIALE Realme GT Neo 3T à -130€ Voir l’offre

Sur le même sujet, retrouvez notre test du Realme GT 5G, un des plus puissants smartphones du marché.

30€ de remise supplémentaire et une livraison ultra rapide

Voici pourquoi cette occasion est unique : affiché à 430€ sur le site officiel, le GT Neo 3T est en promotion pour son lancement à -100€, ramenant son prix à 320€. Une très belle offre. Mais ce n’est pas tout : un coupon supplémentaire de 30€ est disponible pendant les French Days d’Aliexpress. Avec le code SDFR984 , le prix tombe à 300€ tout rond pour ce portable qui, on le rappelle, vient de sortir.

« Gnagnagna, Aliexpress, ce n’est jamais sûr et les délais de livraison sont affreusement longs ». Ce n’est pas faux, mais cela dépend des produits. Ici, vous pouvez être certain de ne pas avoir de problème : la livraison est faite depuis l’Europe (entre 3 à 10 jours) et Realme assure une garantie de 2 ans sur tous ces smartphones.