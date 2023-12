Rakuten dégaine des promos valables aujourd’hui seulement : l’idéal juste avant les fêtes

Rakuten apporte un petit plus à votre Noël ! Aujourd’hui, c’est un code promo spécial qui attend les chasseurs de bonnes affaires. Quelques clics, un code, et voilà : des cadeaux high-tech sous le sapin à moindre coût.

Noël est presque là et c’est le moment de boucler la liste des cadeaux. Rakuten, connu pour ses prix attractifs, rend cette course de dernière minute plus facile et moins coûteuse. Le site d’e-commerce propose une solution simple pour vos achats de Noël : un code promo qui réduit instantanément le total de vos achats, sans complications ni détour.

Quel est le montant des codes promo ?

7€ de réduction avec le Code RAKUTEN7

Utilisez le code RAKUTEN7 chez Rakuten pour une réduction instantanée de 7€ sur vos achats d’au moins 59€. C’est l’occasion parfaite pour ajouter un petit quelque chose à votre panier de Noël sans trop augmenter le total.

Jeux vidéo : des jeux pour diverses consoles, parfaits pour les gamers de tous âges.

Gadgets électroniques : des écouteurs Bluetooth, des chargeurs portables ou des accessoires pour smartphone.

Articles de cuisine : des ustensiles pratiques, mugs originaux ou petits appareils électroménagers.

20€ de réduction avec le Code RAKUTEN20

Le code RAKUTEN20 est là pour les achats plus importants. Avec lui, vous obtenez une réduction de 20€ pour toute dépense de 159€ et plus. Idéal pour acquérir ce cadeau spécial ou combiner plusieurs achats en une seule commande.

Électronique High-Tech : smartphones, tablettes ou montres connectées pour les amateurs de technologie.

Appareils photo et accessoires : caméras, objectifs ou trépieds pour les passionnés de photographie.

Audio et Hi-Fi : casques audio de qualité, enceintes Bluetooth ou tourne-disques pour les mélomanes.

Ordinateurs et accessoires : ordinateurs portables, disques durs externes ou claviers mécaniques.

Pour utiliser un code promo chez Rakuten, c’est facile.

Faites vos achats sur le site.

Choisissez ce que vous voulez acheter.

Ajoutez les articles dans votre panier.

Assurez-vous que le total de votre commande est au moins de 59€ pour le code RAKUTEN7, ou de 159€ pour le code RAKUTEN20.

Lorsque vous arrivez à l’étape du paiement, regardez en haut de la page de paiement pour trouver un champ dédié aux codes promo. C’est là que vous entrerez RAKUTEN7 ou RAKUTEN20, selon le montant de votre commande.

Après avoir entré le code, assurez-vous que la réduction a été appliquée au total de votre commande. Une fois que tout est en ordre, vous pouvez finaliser votre achat. Félicitations, vous venez d’économiser grâce à votre code promo Rakuten !