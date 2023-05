-82% sur PrivadoVPN : la meilleure promo VPN du moment (moins de 2€ satisfait ou remboursé)

PrivadoVPN propose en ce moment la solution VPN parfaite pour sécuriser votre navigation internet. Avec les services et le prix proposé défiant toute concurrence pour les lecteurs les plus rapide, vous n’avez plus aucune raison de passer à côté de votre sécurité en ligne.

Pourquoi celui-là ? Primo, parce que ce VPN suisse est assez récent et veut bousculer le marché (et le fameux NordVPN ;)). Secundo, parce qu’il est particulièrement facile à attraper en ce moment avec un prix super attractif ! Tertio, notre test a été concluant et les avis clients sont supérieurs à 4 étoiles.

En pleine période de prolifération, leur promo à durée limitée ne nous a pas échappé ! Alors, découvrez maintenant ce service VPN propriétaire de la plupart de ses serveurs. On vous présente les avantages de cette solution ci-dessous ainsi que dans notre test complet de PrivadoVPN.

PrivadoVPN : un forfait jusqu’à 82%, soit 1,99€

Si les nouveaux venus dans le monde du VPN ont souvent du mal à se faire une place, c’est principalement à cause des prix qui peinent à concurrencer les géants du marché. Pourtant, PrivadoVPN y arrive en cassant complètement ses prix : seulement 1,99€ par mois pour la meilleure offre disponible. Évidemment, cette offre est garantie satisfait ou remboursé durant 30 jours. Vous aurez ainsi le temps de vous familiariser avec le VPN avant de vous faire un avis définitif.

Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez payer votre abonnement avec un large choix de mode de paiements : carte de crédit, paypal ou même cryptomonnaie. C’est vous qui choisissez juste après vous être créé un compte au moyen de votre adresse mail. Le tout se fait très rapidement, sur la même page, un petit côté UX friendly qu’on apprécie beaucoup !

Profitez du meilleur deal VPN sur privadovpn.com go !!!

> attention, offre à durée très limitée <

Que penser honnêtement de PrivadoVPN, ça vaut vraiment le coup ?

Comme tous les réseaux privés virtuels, PrivadoVPN sert à rendre votre connexion internet privée. En cryptant vos données et en vous attribuant une nouvelle adresse IP du pays de votre choix, il vous permet de contourner à la fois les restrictions par pays, mais également les réductions de bande passante pratiquées par certains FAI (Fournisseurs d’Accès Internet) sur les abonnements les moins chers. Tout cela en vous rendant anonyme et intraçable. Vous aurez très vite rentabilisé votre abonnement.

Liste des pays où se trouvent des serveurs pour changer la localisation de votre IP grâce à Privado VPN !

Avec ses plus de 300 serveurs disséminés dans une soixantaine de villes, PrivadoVPN parvient à vous débloquer par exemple :

Netflix ;

Amazon Prime ;

Disney+ (parce qu’on sait que vous êtes de grands enfants…).

Des fonctionnalités avancées pour un nouveau VPN

Le VPN suisse a déjà des arguments pour devenir un grand dans le secteur.

Protégez vos données et bien plus grâce à l’offre d’abonnement Privado VPN !

Je ne manque pas l’offre VPN ultime let’s go

> un VPN performant, sécurisant et facile d’utilisation <

L’offre Privado VPN couvre déjà l’essentiel, à savoir :

données illimitées ;

appareils illimités ;

des connexions simultanées ;

compatibilité à Windows, Mac, Android, iOS, iPadOS , mais également Fire TV et Android TV ;

, mais également et ; transfert de données P2P (Peer-to-peer) pour les fichiers volumineux ;

pour les fichiers volumineux ; connexion automatique à l’ouverture de certaines applications ;

Le tout accompagné d’une prise en charge Wireguard (uniquement sur Windows et Android pour l’instant), ce qui offre encore plus de fluidité et un meilleur cryptage.

Privado VPN : une confidentialité de pointe

Là, vous bénéficiez des lois suisses. Concrètement, c’est une des juridictions les plus strictes du monde en matière de confidentialité. Donc aucune information ne sera jamais demandée par les autorités sur vos données personnelles. Autant dire que, grâce à ce VPN, ni historique de navigation, ni destination du trafic, ni adresses IP, ni requêtes DNS ne seront conservées au profit d’entreprises tierces.

Et en cas de problème : une assistance plutôt réactive !

Si les FAQ ou didacticiels ne suffisent pas, vous pourrez compter sur un support par e-mail disponible 24/7 jours. D’aucuns auraient peut-être aimé un chat, mais il semblerait que les réponses arrivent malgré tout en quelques minutes. Mieux vaut probablement des explications semi-rapides, mais plus précises…