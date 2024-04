Ce VPN vous offre 3 mois gratuits grâce à sa promo exceptionnelle du printemps

Vous recherchez une option VPN à petit prix pour protéger et anonymiser vos activités en ligne ? Jetez un œil à PrivadoVPN, qui propose une tarification avantageuse, à moins de 2€ par mois, avec trois mois gratuits en prime !

Basé en Suisse, PrivadoVPN s’efforce de se distinguer dans un marché saturé, dominé par de grands noms comme NordVPN, grâce à ses prix attractifs. Après notre test personnel de PrivadoVPN, nous avons été agréablement surpris par la performance et les fonctionnalités offertes. Cette qualité est également reconnue par les utilisateurs, avec une note de 4,1 sur 5 sur Trustpilot.

Tirez parti dès maintenant de ce service VPN qui opère une majorité de ses propres serveurs, et voyons ensemble les avantages que PrivadoVPN a à vous offrir.

PrivadoVPN : 82% d’économies et 3 mois de gratuité

Pour les nouveaux venus dans l’industrie des VPN, faire leur place sur un marché encombré et contrôlé par de grandes marques représente un véritable défi, souvent aggravé par la nécessité d’offrir des tarifs compétitifs. Toutefois, PrivadoVPN parvient à se distinguer grâce à une stratégie tarifaire particulièrement agressive : son offre la plus avantageuse est disponible à seulement 1,48€ par mois, avec trois mois supplémentaires offerts. Cette formule vous assure une protection pendant 27 mois pour un total de 40€. Plus que pas mal, non ?

ÉCONOMISEZ 82% sur votre VPN

Cette offre inclut également une garantie de remboursement de 30 jours, vous permettant de tester les différentes fonctionnalités du VPN et de prendre la meilleure décision.

L’inscription est facilitée grâce à diverses méthodes de paiement telles que les cartes de crédit, PayPal et même les cryptomonnaies, offrant ainsi une flexibilité maximale dans le choix de paiement. Vous pouvez procéder à l’inscription simplement avec votre adresse email, et tout le processus se complète sur une seule page, soulignant ainsi l’engagement de fournir une expérience utilisateur à la fois agréable et sans complications.

PROMO -82% sur PrivadoVPN Voir l’offre

L’offre se diversifie encore plus. Si un engagement de 24 mois vous semble trop long, vous avez l’option de souscrire pour seulement 12 mois. Ce plan inclut également trois mois gratuits. Vous bénéficiez d’une réduction de 82%, ce qui ramène le prix à seulement 1,99€ par mois, soit un total de 30€ pour 15 mois.

Gardez à l’esprit que cette promotion est éphémère, disponible seulement pendant quelques heures. Ne manquez pas cette occasion !

PrivadoVPN, par rapport aux autres, ça vaut quoi ?

À l’instar de ses concurrents, PrivadoVPN a pour objectif principal de sécuriser votre connexion internet. Cela est accompli en cryptant vos données personnelles et en vous attribuant une adresse IP dans le pays de votre choix. Elle vous permet ainsi de contourner les restrictions géographiques et d’échapper aux limites de débit par certains fournisseurs d’accès à internet, particulièrement dans les offres à bas prix.

Ainsi, vos activités en ligne sont sécurisées, et vous restez anonyme et indétectable.

Contrairement à de nombreux grands acteurs du marché, PrivadoVPN se distingue par un ensemble plus complet de fonctionnalités, notamment :

Données sans limite,

Connexion simultanée sur un nombre illimité d’appareils,

Présence de serveurs dans 66 villes,

Support optimisé pour le streaming,

Possibilité de jusqu’à 10 connexions simultanées,

Politique stricte de non-conservation des logs,

Intégration d’un bloqueur de publicités,

Protection contre les menaces en ligne,

Options de contrôle parental.

La protection Suisse

Avec PrivadoVPN, bénéficiez d’une confidentialité exceptionnelle grâce au cadre législatif de la Suisse, l’un des plus stricts au monde en matière de protection des données personnelles. Ce niveau de sécurité assure qu’aucune autorité ne peut exiger l’accès à vos informations personnelles. PrivadoVPN garantit qu’il n’enregistre ni ne partage votre historique de navigation, vos données de trafic, adresses IP, ou requêtes DNS avec des tiers.

ÉCONOMISEZ 82% sur PrivadoVPN Acheter

Assistance continue disponible 24/7

Si les FAQ ou les guides ne suffisent pas à répondre à vos questions, PrivadoVPN offre un support par email accessible à tout moment, chaque jour. Bien que l’option du chat en direct puisse manquer, il est important de noter que les réponses par email sont habituellement rapides. Recevoir des réponses peut prendre un peu plus de temps mais elles sont souvent plus complètes et précises.

Les plus Politique de confidentialité,

Tarif le plus bas du marché,

Meilleures fonctionnalités que certains autres VPN. Les moins Assistance par mail.

A lire aussi Top 15 Meilleurs VPN : quels sont les meilleurs en 2024 ?

N’oubliez qu’il vous reste seulement quelques heures pour profiter de cette offre, ne tardez pas !