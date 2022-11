Ce mois-ci, nous avions effectué un test du service de stockage en ligne pCloud. Pour ceux qui découvriraient le concept, il s’agit d’une alternative aux moyens de stockage physiques, comme les clés USB et les disques durs externes. Grâce à ce bon plan pCloud exclusif, profitez du service à vie en format individuel avec près de 5000€ de réduction sur l’offre à 10 To. Oui, vous ne rêvez pas !

Peut-être utilisez-vous déjà des versions gratuites de Google Drive, One Drive, iCloud avec, en général, une limitation à 10 ou 15 Go. Toutefois, que vous soyez mélomane ou cinéphile, il se peut que vos besoins dépassent largement ce type de services gratuits. Certes, on a mentionné les clés USB, mais elles saturent vite et sont très facilement perdues. D’autant que pour arriver à 2 To, voire 10 To, il en faudrait une quinzaine ou plusieurs dizaines de 128 Go. On pourrait objecter que, pour autant de mémoire, les disques durs externes sont encore très intéressants en termes de qualité/prix. Cependant, une panne, une perte, un vol ou des dommages et vos données s’envolent. À moins de faire des copies en prévision du pire bien sûr.

VOIR L’OFFRE SPÉCIALE sur pCloud Voir la promo

Les avantages du stockage en ligne grâce au bon plan pCloud

De la même manière que les comptes bancaires ont remplacé une très grande partie des coffre-forts et autres grosses tirelires, les services tels que pCloud sont de véritables banques de documents (sans agios, ni inflation !). En effet, c’est un excellent moyen de ne jamais perdre vos photos, musiques, textes et vidéos, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. En outre, et quel que soit leur type et leur taille, vous pourrez les partager plus facilement avec qui vous voulez.

Par ailleurs, des interfaces comme celle du service de stockage en ligne suisse, très intuitives, permettent de favoriser la bonne organisation des fichiers. Ces derniers seront d’ailleurs accessibles depuis tous vos appareils, et hautement protégés, aussi bien contre les menaces extérieures que contre leur suppression accidentelle. En revanche, il vous faudra utiliser la synchronisation avec votre disque dur afin y avoir accès sans connexion internet. Cela étant, avec pCloud, ce genre de manipulation n’influe pas sur la structure de vos dossiers.

À lire aussi : Faut-il acheter un disque dur externe ou du stockage en ligne ?

Une offre pCloud jusqu’à 10 To à vie !

Outre les très intéressants forfaits famille, pCloud se lance dans des offres individuelles qui se démarquent de ses concurrents : sa marque de fabrique reste de proposer une solution de stockage des données, durable et sans abonnement baptisée le « lifetime ».

Le saviez-vous ? pCloud se classe premier sur notre podium des meilleurs services de stockage en ligne !

Le principe est simple : acquittez-vous d’une somme plus élevée et vous obtiendrez plus de capacité de stockage sur les serveurs de pCloud. Pour le Black Friday, nous avons donc droit à :

500 Go de stockage à vie à -75 % , à savoir 139 € au lieu de 570€ ;

de stockage à vie à , à savoir au lieu de 570€ ; 2 To de stockage à vie à – 75% , soit 279 € plutôt que 1140€ ;

de stockage à vie à , soit plutôt que 1140€ ; 10 To de stockage à vie à – 85%, soit 890 € au lieu de 6000€ ;

PROFITEZ DU BON PLAN pCloud Individuel jusqu’à 10 To Acheter