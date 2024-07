Ce PC portable Samsung Galaxy est presque à moitié prix grâce aux soldes d’été

Ne ratez pas cette offre Boulanger : économisez 380€ sur le PC portable Samsung Galaxy Book4 dès aujourd’hui.

Vous cherchez un ordinateur portable performant pour vos besoins quotidiens ? Le Samsung Galaxy Book4 15.6″ pourrait bien être ce qu’il vous faut. Avec un écran de 15,6 pouces, un processeur Intel Core i5-1335U, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD.

Actuellement proposé avec une réduction de 43%, c’est le moment idéal pour se procurer ce PC portable à un prix attractif. Parfait pour le travail, les études ou le divertissement, le Galaxy Book4 combine puissance et portabilité pour s’adapter à toutes vos utilisations.

Actuellement disponible sur Boulanger, le PC portable Samsung Galaxy Book4 15.6 est proposé à 499,00 € au lieu de 879,00 €. Avec une réduction de 43%, c’est 380 € d’économies dans votre poche !

Faut-il craquer pour le PC portable Samsung Galaxy Book4 ?

Pour ceux qui cherchent un ordinateur portable fiable et performant pour une utilisation quotidienne, le Samsung Galaxy Book4 15.6″ est une option intéressante.

Affichage

Le Galaxy Book4 15.6″ est doté d’un écran LCD Full HD (1920 x 1080 pixels) de 15,6 pouces. Cet écran mat réduit la fatigue oculaire et offre une bonne qualité visuelle, idéale pour travailler ou regarder des vidéos.

Performance

Ce PC est équipé d’un processeur Intel Core i5-1335U de 13e génération, avec une fréquence allant jusqu’à 4.6 GHz en mode TurboBoost. Il dispose de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go, garantissant une utilisation fluide et rapide.

Graphismes

Le Galaxy Book4 utilise la carte graphique intégrée Intel Iris Xe, suffisante pour les tâches quotidiennes comme le streaming, le travail bureautique et les jeux légers.

Connectivité

Côté connectivité, le Galaxy Book4 est bien équipé avec deux ports USB-C, deux ports USB-A, un port HDMI, un port Ethernet RJ45, et un lecteur de carte microSD. Il supporte aussi le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 pour des connexions rapides et stables.

Autonomie et portabilité

Avec une autonomie pouvant aller jusqu’à 15 heures et un poids de seulement 1,6 kg, le Galaxy Book4 est parfait pour les déplacements. Il est léger et facilement transportable, ce qui le rend idéal pour une journée de travail ou d’étude complète.

Écran 15.6 pouces, LCD, 1920 x 1080 pixels Processeur Intel Core i5-1335U, jusqu’à 4.6 GHz Mémoire vive (RAM) 8 Go LPDDR4 Stockage 256 Go SSD Carte graphique Intel Iris Xe Graphics Ports 2x USB-C, 2x USB-A, HDMI, Ethernet, MicroSD Autonomie Jusqu’à 15 heures Système d’exploitation Windows 11

Les plus Autonomie,

Design,

RAM,

Processeur. Les moins Non tactile.

En bref, le Samsung Galaxy Book4 15.6″ est un excellent choix pour ceux qui cherchent un PC portable polyvalent et performant pour le travail, les études ou le divertissement. Avec une réduction de 43%, c’est une belle opportunité pour acquérir un appareil de qualité à un prix avantageux.