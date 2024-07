Ce PC portable Microsoft est à moitié prix chez Carrefour

Ne ratez pas cette offre Carrefour et économisez 50% sur le PC portable Microsoft Surface Laptop Go dès aujourd’hui.

Vous cherchez un ordinateur portable léger et pratique pour vos tâches quotidiennes ? Le Microsoft Surface Laptop Go pourrait bien être la solution parfaite. Compact et élégant, il est conçu pour offrir une bonne portabilité sans sacrifier les performances essentielles.

Que ce soit pour le travail, les études ou simplement pour naviguer sur Internet, ce modèle s’adapte à vos besoins. En ce moment, il est proposé à -50%, une belle opportunité pour celles et ceux qui cherchent un ordinateur portable fonctionnel et abordable.

Direction Carrefour pour profiter des -50%

Actuellement disponible sur le site Carrefour, le PC portable Microsoft Surface Laptop Go, est proposé à un tarif de 399,50€ au lieu de 799,00€. Soit une belle réduction de 50%, et 400€ d’économies dans votre poche !

Pour le commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Carrefour.

Ajoutez le pc portable à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 799,00€, mais vous le paierez à 399,50€.

Microsoft Surface Laptop Go : Un choix judicieux ?

Vous cherchez un ordinateur portable qui soit à la fois léger et pratique pour vos tâches quotidiennes ? Le Microsoft Surface Laptop Go pourrait être exactement ce qu'il vous faut.

Performances

Le Surface Laptop Go est équipé d’un processeur Intel Core i5 de 10e génération, idéal pour la bureautique, la navigation sur Internet et le streaming. Avec 8 Go de RAM et 128 Go SSD, il assure une réactivité suffisante pour les applications courantes.

Écran et affichage

Son écran PixelSense de 12,45 pouces, avec une résolution de 1536 x 1024 pixels et un ratio 3:2, offre une bonne qualité d’image pour le travail et le divertissement. La taille compacte de l’écran et le design élégant rendent ce laptop très portable et facile à transporter.

Connectivité

Pour ce qui est de la connectivité, le Surface Laptop Go propose un port USB-C, un port USB-A, une prise casque 3,5 mm, et un port Surface Connect. Il est également équipé du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0 pour des connexions sans fil.

Autonomie

Le Surface Laptop Go offre jusqu’à 13 heures d’autonomie, ce qui est suffisant pour une journée complète de travail ou d’étude sans avoir besoin de recharger fréquemment.

Écran 12,45 pouces PixelSense, 1536 x 1024 pixels, ratio 3:2, 10 points multi-touch Processeur Intel Core i5-1035G1 Mémoire 8 Go LPDDR4x Stockage 128 Go Connectivité 1 x USB-C, 1 x USB-A, prise casque 3,5 mm, port Surface Connect, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Caméra 720p HD f/2.0 avant Audio Haut-parleurs Omnisonic avec Dolby Audio, dual far-field Studio Mics Autonomie Jusqu’à 13 heures

Les plus Léger et portable,

Bonne autonomie,

Stockage,

Rapport Qualité-prix. Les moins Pas de reconnaissance faciale.

Le Microsoft Surface Laptop Go est une excellente option pour ceux qui cherchent un ordinateur portable léger et fonctionnel pour les tâches quotidiennes. Avec une réduction actuelle de 50%, il est proposé à 399,50 € au lieu de 799,00 €, ce qui en fait une belle opportunité à saisir.