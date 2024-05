Allez vite sur le site Lenovo pour bénéficier de cette promo folle sur le pc portable ThinkPad

Ne ratez pas cette offre Lenovo : économisez 600€ sur le pc portable Lenovo ThinkPad T14s G3 dès aujourd’hui.

Envie d’un ordinateur portable fiable et performant pour vos projets quotidiens ? Le Lenovo ThinkPad T14s G3 pourrait être votre meilleur allié. Pliable et léger, il est conçu pour une utilisation facile en déplacement.

Avec une réduction de 37%, c’est l’occasion idéale de se procurer cet outil polyvalent, parfait pour une utilisation professionnelle ou personnelle. Pourquoi attendre ? Profitez de cette offre dès maintenant !

Direction le site officiel Lenovo pour profiter des -37%

Actuellement disponible sur Lenovo, le pc portable ThinkPad T14s G3, est proposé à un tarif de 999.00€ au lieu de 1599.00€. Soit une belle réduction de 36%, et 600€ d’économies dans votre poche !

ACHETEZ le pc portable Lenovo à 37%

Pour le commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Lenovo.

Ajoutez le pc portable à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 1599.00€, mais vous le paierez à 999.00€.

À noter : en plus des -600€ la livraison est offerte

Faut-il craquer pour le pc portable Lenovo ThinkPad T14s G3 ?

Pour ceux qui cherchent un pc portable fiable et performant pour une utilisation professionnelle, le Lenovo ThinkPad T14s G3 est une excellente option.

Affichage

Le ThinkPad T14s G3 est doté d’un écran de 14 pouces WUXGA (1920 x 1200) anti-reflet, offrant une bonne qualité visuelle et un format 16:10 pour un bon espace d’affichage. Ce modèle propose également des options d’écran avec certification Eyesafe pour réduire les émissions de lumière bleue​​.

Performance

Ce portable est équipé d’un processeur Intel Core i5 de 12e génération, couplé à 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, offrant des performances fluides pour la plupart des tâches professionnelles. La conception thermique efficace permet de maintenir des températures raisonnables même sous des charges de travail élevées.

PROFITEZ DE -600€ sur le ThinkPad T14s G3

Connectivité

Le ThinkPad T14s G3 propose une connectivité moderne avec deux ports Thunderbolt 4, un port HDMI et des ports USB-A. Il est également équipé du Wi-Fi 6E pour des connexions internet rapides et stables​.

Mobilité et autonomie

Avec un poids de seulement 1,33 kg et une batterie de 57 Wh, le ThinkPad T14s G3 offre une bonne portabilité et une autonomie suffisante pour une journée de travail. Sa conception fine et pliable à 180 degrés en fait un outil pratique pour les professionnels en déplacement​.

Processeur Processeur Intel® Core™ i5-1250P vPro® 12e génération (cœurs E jusqu’à 3,30 GHz cœurs P jusqu’à 4,40 GHz) Carte graphique Circuit graphique intégré Intel® Iris® Xe Mémoire totale 16 Go LPDDR5-6400MHz (soudée) Disque dur 512 Go SSD M.2 2280 PCIe TLC Opal Écran 14″ WUXGA (1 920 x 1 200), IPS, anti-reflet, non tactile, 72%NTSC, 400 nits, 60 Hz, panneau étroit, faible consommation Garantie 2 ans

Les plus Légèreté,

Mémoire,

Processeur,

Écran. Les moins Pas de système d’exploitation

Pour conclure, le Lenovo ThinkPad T14s G3 est un bon choix pour ceux qui recherchent un pc portable performant et léger pour un usage professionnel. Avec une réduction de 37%, c’est une opportunité à ne pas manquer pour obtenir un appareil fiable à un prix attractif.