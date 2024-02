Ce PC portable Lenovo coûte moins de 700€ chez Boulanger grâce à une promo immanquable

Ce PC portable de 15 pouces, doté d’un écran Full HD, marie avec brio design et technologie, offrant ainsi une parfaite adaptabilité pour les tâches professionnelles comme pour les loisirs. Si vous êtes un adepte du télétravail, alors cette offre devrait vous plaire.

Trouver un PC portable qui soit réellement un bon investissement peut s’avérer complexe au milieu d’un large éventail d’options. Opter pour des marques reconnues peut simplifier cette démarche. Lenovo, avec sa série IdeaPad, propose des appareils au design attrayant et aux configurations solides, assurant un excellent rapport qualité/prix. À titre d’exemple, nous vous avons dégoté une offre chez Boulanger sur l’IdeaPad 3 (15IAU7) proposé à 699€ au lieu de 899€.

Lenovo IdeaPad 3 : l’ordinateur portable à -22% sur Boulanger

Le Lenovo IdeaPad 3 est reconnu pour sa performance polyvalente dans les tâches informatiques quotidiennes, offrant un excellent rapport qualité-prix. Une réduction de 22% sur cet appareil le rend particulièrement attractif pour les étudiants, les professionnels et les utilisateurs occasionnels à la recherche d’un ordinateur fiable pour le travail, les études ou le divertissement.

Et cette offre ça se passe chez Boulanger. Présenté à un prix déjà abordable pour un PC portable de 899€, il passe aujourd’hui sous la barre des 700€. Boulanger vous propose donc le Lenovo IdeaPad 3 à 699 €. –200€ sur un ordinateur très puissant, on ne laisse pas sa chance passer !

À lire aussi Lenovo : des écrans enroulables pour plier la concurrence.

Découvrir l’offre sur le Lenovo IdeaPad 3 PROMO SPECIALE sur Boulanger Voir l’offre

Lenovo IdeaPad 3 : un très bon compagnon de télétravail à moindre coût

On est d’abord capté par son design épuré et élégant, arborant une finition métallique qui évoque le raffinement. Avec des dimensions compactes de 36,2 x 25,3 x 1,9 cm et un poids relativement léger de 1,8 kg pour un modèle de 15 pouces, il allie portabilité et esthétique.

À l’intérieur, on retrouve :

Un processeur AMD Ryzen 7 à quatre cœurs, opérant à une fréquence de base de 2,3 GHz (max 4GHz).

à quatre cœurs, opérant à une fréquence de base de (max 4GHz). Une carte graphique Radeon RX Vega 10 et 8 Go de RAM DDR4.

Cette configuration assure une expérience utilisateur sans accroc, idéale pour gérer plusieurs tâches simultanément, naviguer sur internet, profiter des plateformes de streaming vidéo et jouer à des jeux vidéo d’entrée de gamme. Bref, l’ordinateur parfait pour un étudiant ou pour télétravailler.

Confidentialité renforcée

La webcam est équipée d’un volet de protection physique : un détail apprécié pour sécuriser la vie privée.

Son écran LED de 15,6 pouces en Full HD (1920 x 1080 pixels) bénéficie d’un traitement antireflet. Pour le télétravail et les appels vidéos, l’IdeaPad 3 intègre une webcam et un double micro, offrant la particularité d’un cache physique.

Cette fonction, rare sur les ordinateurs portables, garantit une tranquillité d’esprit en évitant les regards indiscrets lorsque la webcam n’est pas utilisée. En matière d’autonomie, Lenovo promet jusqu’à 10 heures d’usage continu sans nécessiter de recharge.

PROMO sur Lenovo IdeaPad 3 En savoir plus

Les plus Design,

Affichage net et lumineux,

Autonomie,

Conception fine et portable,

Rapport qualité-prix. Les moins RAS.

Le Lenovo IdeaPad 3 est vraiment un bon compromis pour un étudiant ou un télétravailleur. Au final, l’IdeaPad 3 vous reviendra donc à 699€. L’affaire à ne pas manquer !