Ce PC portable surpuissant profite d’une grosse réduction juste avant l’été

Ne ratez pas cette offre Lenovo : économisez 600€ sur le PC portable Legion Slim 5 dès aujourd'hui.

Le Legion Slim 5 est un ordinateur qui allie puissance et polyvalence. Avec un processeur AMD Ryzen™ 7 et une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4070, ce modèle est conçu pour gérer aussi bien les jeux vidéo que les tâches professionnelles exigeantes comme le montage vidéo ou la modélisation 3D.

Le PC portable Legion Slim 5 est proposé à un tarif de 1299,00€ au lieu de 1899.99€.

Lenovo Legion Slim 5 : Un choix judicieux ?

Pour ceux qui recherchent un PC portable capable de gérer aussi bien les jeux que le travail professionnel, voici ce que le Lenovo Legion Slim 5 a à offrir :

Performances et puissance

Le Lenovo Legion Slim 5 est équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 7840HS et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070.

Cette configuration assure des performances robustes pour les tâches exigeantes, qu’il s’agisse de gaming avec des jeux comme Cyberpunk 2077 et le futur GTA VI, ou d’applications professionnelles telles que Blender et Autodesk Maya pour la modélisation 3D. Avec 16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go, ce PC démarre rapidement et gère bien le multitâche.

Expérience visuelle

Doté d’un écran de 16 pouces WQXGA (2560 x 1600) avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, le Legion Slim 5 offre une visualisation fluide et claire. Cet écran IPS avec une couverture à 100% du sRGB assure des couleurs précises et éclatantes, ce qui est parfait pour la création de contenu et les projets créatifs.

Système de refroidissement

Le Legion Slim 5 intègre la technologie de refroidissement Lenovo ColdFront 5.0, qui utilise des caloducs hybrides en cuivre, des ventilateurs à polymère liquide cristallin et un composé thermique à changement de phase pour maintenir des températures basses même pendant des sessions de travail ou de jeu intensives. Ce système avancé permet de jouer ou de travailler sans craindre la surchauffe​​.

Connectivité et ports

Ce modèle propose une connectivité complète avec plusieurs ports, dont deux USB-C 3.2 Gen 2, deux USB-A 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1, et un lecteur de carte SD. Il dispose également d’un port Ethernet RJ-45 pour une connexion internet rapide et stable, ainsi que du Wi-Fi 6 pour des connexions sans fil rapides et fiables. Cette variété de ports facilite la connexion de divers périphériques et accessoires nécessaires pour un environnement de travail ou de jeu complet​​.

Autonomie et mobilité

Avec un poids de seulement 2,4 kg et une épaisseur de 23,6 mm, le Legion Slim 5 est conçu pour être facilement transportable. Sa batterie de 80Wh offre une autonomie prolongée, et grâce à la technologie de charge rapide, il peut atteindre 70% de charge en seulement 30 minutes. Cette caractéristique est idéale pour les utilisateurs en déplacement constant, que ce soit pour des études ou des présentations professionnelles

Processeur AMD Ryzen™ 7 7840HS (3,80 GHz jusqu’à 5,10 GHz) Système d’exploitation Windows 11 Famille 64 Carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8 Go GDDR6 Mémoire totale 16 Go DDR5-5600MHz (SODIMM) – (2 x 8 Go) Disque dur 512 Go SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Garantie 2 ans Retour en atelier par coursier ou transport en atelier par le client

Les plus Carte graphique

Processeur

Stockage

Refroidissement Les moins Bruit des ventilateurs

En résumé, le Lenovo Legion Slim 5 est un excellent choix pour ceux qui ont besoin d’un ordinateur portable puissant et polyvalent, capable de répondre aux exigences du gaming et du travail professionnel. Avec une réduction de 600€, c’est le moment idéal pour investir dans cet appareil​