L’excellent PC portable Lenovo ThinkPad T14 est à moitié prix cet été

Économisez 800€ sur le Lenovo ThinkPad T14 AMD G3, et démarrez la rentrée avec un coup de pouce pour votre budget.

La rentrée est là, et avec elle, le besoin d’un bon outil pour affronter la nouvelle année. Le Lenovo ThinkPad T14 AMD G3 pourrait bien être ce compagnon de route qu’il vous faut. Léger, robuste, et prêt à vous suivre partout, que ce soit pour les cours, le télétravail ou les déplacements entre les deux, il s’adapte à votre quotidien.

Équipé d’un processeur AMD Ryzen™ 7 PRO et de 16 Go de RAM, ce portable ne craint pas le multitâche. Que vous jongliez entre vos devoirs, des réunions en ligne, ou même un peu de détente en streaming, il saura vous accompagner avec une très belle réduction de 53% .

Le Lenovo ThinkPad T14 à -800€ pour la rentrée

Le Lenovo ThinkPad T14 AMD G3, habituellement proposé à 1 499€, est maintenant disponible à 699€, soit une réduction de 800€ et 53% de remise.

Acheter le Lenovo ThinkPad directement sur le site de Lenovo présente plusieurs avantages :

Livraison gratuite en 3 jours : pas besoin d’attendre longtemps, votre nouvel ordinateur arrive rapidement chez vous, juste à temps pour la rentrée.

: pas besoin d’attendre longtemps, votre nouvel ordinateur arrive rapidement chez vous, juste à temps pour la rentrée. Retours faciles : si vous changez d’avis, Lenovo facilite le retour avec un processus simple et rapide pour un remboursement intégral.

: si vous changez d’avis, Lenovo facilite le retour avec un processus simple et rapide pour un remboursement intégral. Possibilité de financement : Lenovo propose des options de paiement en plusieurs fois.

Lenovo ThinkPad T14 : Prêt pour la rentrée ?

Vous cherchez un ordinateur portable fiable et performant pour vos tâches quotidiennes ? Le Lenovo ThinkPad T14 AMD G3 pourrait bien être le compagnon idéal.

Performances solides pour toutes les tâches

Sous son capot, le ThinkPad T14 AMD G3 embarque un processeur AMD Ryzen™ 7 PRO 6850U, offrant une puissance suffisante pour gérer facilement vos tâches quotidiennes. Que ce soit pour travailler sur des documents, participer à des visioconférences, ou naviguer sur le web, cet ordinateur assure une expérience fluide. Avec ses 16 Go de RAM, vous pouvez également exécuter plusieurs applications simultanément sans ralentissement.

Capacité de stockage

Côté stockage, le ThinkPad T14 est équipé d’un SSD de 512 Go, offrant une grande capacité pour stocker vos fichiers et applications. Le SSD PCIe Gen4 assure des vitesses de lecture et d’écriture rapides, ce qui signifie des temps de démarrage réduits et un accès instantané à vos données.

Ecran et connectivité

L’écran de 14 pouces WUXGA (1920 x 1200) est antireflet et propose une luminosité de 300 nits, ce qui le rend agréable à utiliser même en plein jour. Ce modèle dispose également d’une multitude de ports, dont USB Type-C, HDMI, et un lecteur de cartes microSD, facilitant ainsi la connexion de tous vos périphériques.

Gaming

Bien que le ThinkPad T14 AMD G3 soit principalement conçu pour le travail et la productivité, il est tout à fait capable de faire tourner certains jeux grâce à son circuit graphique intégré AMD Radeon™ 680M. Vous pouvez profiter de jeux légers comme Minecraft ou Stardew Valley, ainsi que de titres plus anciens commeles Sims 4 ou League of Legends.

Processeur AMD Ryzen™ 7 PRO 6850U (2,70 GHz jusqu’à 4,70 GHz) Carte graphique AMD Radeon™ 680M (intégrée) Mémoire 0,8m Disque dur 512 Go SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal Système d’exploitation Aucun (personnalisable) Avis 4.4/5 pour 104 avis sur le site Lenovo Garantie 3 ans

Les plus Carte graphique,

Processeur,

Léger et portable. Les moins Pas de système d’exploitation inclus.

Le Lenovo ThinkPad T14 AMD G3 est une option intéressante, surtout avec une réduction de 800 €. Ce modèle a reçu des avis favorables, avec une note moyenne de 4,4/5 basée sur 104 avis.