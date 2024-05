Ce PC portable LG ultra léger profite d’une énorme promo pour très peu de temps

Ne ratez pas cette offre Fnac : économisez 900€ sur l’ordinateur portable LG Gram 17Z90R dès aujourd’hui.

Besoin d’un ordinateur portable puissant et léger pour le travail ou les études ? Le LG Gram 17Z90R pourrait être la solution. Avec un écran de 17 pouces, 32 Go de RAM et 1 To de SSD, il offre une grande capacité de stockage et de rapidité. Avec une réduction de 45%, pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour upgrader votre matériel ?

Direction la Fnac pour profiter des -45%

Actuellement disponible sur la Fnac, l’ordinateur portable LG Gram 17Z90R, est proposé à un tarif de 1099,99€ au lieu de 1999.99€. Soit une belle réduction de 45%, et 900€ d’économies dans votre poche !

ACHETEZ le LG Gram 17Z90R

Pour le commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Fnac.

Ajoutez l’ordinateur portable à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 1999.99€, mais vous le paierez à 1099.99€

À noter : en plus des -900€ la livraison est offerte

LG Gram 17Z90R : à ce prix-là, il vaut quoi ?

Pour ceux qui recherchent un ordinateur portable à la fois léger et performant, voici ce que le LG Gram 17 a à offrir.

Affichage

Le LG Gram 17 est équipé d’un écran IPS de 17 pouces au format 16:10 avec une résolution de 2560 x 1600 pixels. Cet écran offre des couleurs vives et une excellente couverture de l’espace colorimétrique DCI-P3 à 99%, ce qui le rend idéal pour le travail sur des projets visuels ou pour profiter de films avec des couleurs précises et réalistes.

La dalle anti-reflet permet de réduire les éblouissements, offrant ainsi une bonne visibilité même en plein jour.

Performance

Sous le capot, le LG Gram 17 est propulsé par un processeur Intel Core i7 de 13e génération, couplé à 32 Go de RAM et 1 To de SSD. Cette configuration permet de gérer facilement les tâches multitâches et les applications exigeantes. Cependant, il n’est pas conçu pour des charges de travail constantes et intenses, et le processeur peut réduire sa vitesse sous de longues charges pour éviter la surchauffe​.

PROFITEZ DE -900€ sur le LG Gram 17Z90R

Connectivité et Accessibilité

Le LG Gram 17 offre une connectivité moderne avec deux ports USB-C Thunderbolt 4, deux ports USB-A 3.2, un port HDMI et un lecteur de carte microSD. Cette variété de ports permet une grande flexibilité pour connecter divers périphériques et moniteurs. Il est également doté du Wi-Fi 6E pour une connexion internet rapide et stable.

Mobilité et Autonomie

Pesant seulement 1,35 kg, le LG Gram 17 est extrêmement léger pour sa taille, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui doivent souvent se déplacer avec leur ordinateur portable. La batterie de 80 Wh offre une autonomie allant de 11 à 14 heures, permettant une utilisation prolongée sans avoir à se soucier de la recharge fréquente.

Système d’exploitation Windows 11 Home Plus Pavé tactile Pavé tactile de précision 131.5 x 82.6mm Processeur i7-1360P Fréquence P: 2.2 jusqu’à 5.0 GHz / E: 1.6 jusqu’à 3.7 GHz Mémoire RAM 16Go Stockage 1To

Les plus Batterie

Léger

Mémoire Les moins Carte graphique

En résumé, le LG Gram 17 est un excellent choix pour ceux qui cherchent un ordinateur portable léger, avec un grand écran et une performance solide pour les tâches quotidiennes.