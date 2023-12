Ce PC portable gaming MSI a 420€ de remise : le cadeau de Noël parfait à mettre sous le sapin

Noël approche et c’est le moment rêvé pour les gamers. L’ordinateur portable MSI Katana est à -26%, une occasion en or pour un cadeau sous le sapin. Envie d’en savoir plus sur cette offre gaming de Noël ? On vous explique tout.

Dénicher un PC gaming performant sans y laisser un bras, c’est le défi de tout joueur avisé. La bonne nouvelle, c’est que l’ordinateur portable MSI Katana 15 B12VGK-240XFR, équipé d’une carte graphique NVIDIA RTX 4070, bénéficie actuellement d’une réduction de 26%. Même sans OS inclus, il reste une option très attrayante pour une machine de cette envergure.

Pour bénéficier de cette promotion, rendez-vous simplement sur la page du PC portable MSI Katana sur Cdiscount.

Le MSI Katana 15 B12VGK-240XFR est disponible à seulement 1 179,99€. C’est une belle baisse par rapport à son prix habituel de 1 599,99€, vous permettant d’économiser 420€ sur cet ordinateur portable.

Pourquoi acheter le MSI Katana 15 B12VGK-240XFR

Le PC portable MSI Katana représente un excellent choix pour un large éventail d’utilisateurs, allant des gamers aux professionnels. Équipé d’un processeur Intel Core i7 et d’une carte graphique NVIDIA RTX 4070, il offre des performances solides pour le jeu, le montage vidéo et des applications exigeantes.

L’écran 15,6 pouces à 144Hz fournit une clarté visuelle remarquable, adaptée aussi bien pour le divertissement que pour les tâches professionnelles. Son système de refroidissement efficace assure une utilisation stable et prolongée, et son design compact le rend pratique pour une utilisation à la maison ou en déplacement.

Les plus Carte graphique NVIDIA RTX 4070,

Processeur Intel Core i7-12650H,

Mémoire et stockage,

Écran 15,6″ FHD à 144Hz,

Refroidissement performant. Les moins Pas vendu avec un OS.

Pour résumer, le MSI Katana est un paquet de puissance et de polyvalence, parfait pour glisser sous le sapin. Avec ses performances de pointe, il fera le bonheur des gamers et des pros, et son prix actuel est un vrai cadeau de Noël anticipé. Votre esprit de jeu vous remerciera, et votre portefeuille aussi.