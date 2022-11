Casque VR : le prix du Meta Quest 2 dégringole, c’est le moment de vous lancer dans la VR !

Vous rêvez de vous lancer la réalité virtuelle mais le prix vous a toujours freiné ? C’est le moment de vous lancer ! Le fabricant Meta (anciennement Oculus) a décidé de baisser le prix de son casque VR Meta Quest 2 à l’occasion du Black Friday. Pour chaque achat, vous aurez même droit à des jeux offerts ! On vous dit tout en fin d’article.

22% de réduction et un jeu offert pendant le Black Friday

Du fait de la pénurie de composants et de l’inflation, le fabricant américain s’était vu obligé d’augmenter le casque de réalité virtuelle. Il atteignait ainsi 450€ pour la version 128 Go et 550€ pour la version 256 Go.

A l’occasion du Black Friday, Meta a cependant décidé de changer son fusil d’épaule. Il proposera une baisse de prix conséquente pour ses 2 modèles :

Meta Quest 2 128 Go

350€ au lieu de 450€ au lieu de

Meta Quest 2 256 Go

430€ au lieu de 550€ au lieu de

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, vous aurez le droit pour l’achat d’un casque à non pas un mais deux jeux gratuits ! En plus de l’habituel Beat Saber, Meta vous propose Resident Evil 4 VR, l’un des jeux les plus plébiscités pour le casque de VR.

Dépêchez-vous, cette offre n’est valable que du 18 au 25 Novembre 2022 !

Oculus Quest 2, référence des casques de réalité virtuelle

Sorti en Octobre 2020, le Meta Quest 2 ou Oculus Quest 2 est le leader des casques de réalité virtuelle. Il propose en effet une immersion convaincante grâce à des spécifications techniques de haut niveau, une prise en main aisée et un catalogue de jeu très fourni.

