Grâce à son design atypique et son excellent rapport qualité/prix, le Nothing Phone (1) s’était fait remarquer lors de sa sortie en juillet dernier. Grâce à cette promo sur AliExpress, il devient carrément immanquable ! Vous voulez savoir comment en profiter ? Suivez-nous !

Avec son tarif de 470 euros, le Nothing Phone (1) s’était positionné à sa sortie comme un excellent smartphone de milieu de gamme. Mieux encore, avec sa désormais célèbre Glyph Interface (Dessin en LED au dos de l’appareil), il était devenu LA bonne surprise de l’année 2022. Moins d’un an après sa sortie, le Nothing Phone (1) fait toujours autant d’effet, mais pour 150 euros de moins, soit 320 euros seulement grâce à AliExpress ! Autant dire qu’il ne faut surtout pas rater cette offre canon.

Une promo de 32% encore jamais vue sur le Nothing Phone

Pour profiter de cette remise de 32%, vous n’avez qu’à vous rendre sur le site d’AliExpress et utiliser le coupon AEFR80. Attention, à ce prix, le smartphone est vendu sans chargeur. Mais vous pouvez l’ajouter pour 35€ supplémentaires.

Les frais de port sont gratuits et le smartphone est expédié depuis la France. Comment résister ?

Le Nothing Phone (1), un OVNI sur le marché des smartphones

Le Nothing Phone (1) a fait grand bruit à sa sortie. La cause ? La Glyph Interface, à son dos, qui interagit en fonction des notifications que vous recevez et qui lui apporte une originalité bienvenue dans le monde trop convenu de la téléphonie mobile.

Côté performances, le Nothing Phone (1) s’est distingué comme un très bon smartphone de milieu de gamme avec un écran OLED flatteur de 6,55″, des caractéristiques techniques à la hauteur et une charge sans fil efficace. Côté photo, les deux capteurs Sony de 50 Mpx font un excellent travail. Il ne lui manque qu’un téléobjectif !

