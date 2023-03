Norton casse le prix de son pack Antivirus Plus, les cybercriminels n’ont qu’à bien se tenir !

La plus célèbre marque d’antivirus a décidé de célébrer le printemps à sa manière en proposant un tarif exceptionnel sur son pack Norton Antivirus Plus. Au programme : protection en temps réel, gestionnaire de mots de passe, mais aussi pare-feu intelligent pour seulement 10 euros.

Internet n’est malheureusement pas un long fleuve tranquille. Facilitateur de quotidien, il recèle néanmoins de dangers pour nos appareils connectés comme les malwares, spywares, ransomwares et autres attaques de phishing. Pour éviter de perdre son ordinateur et ses données, il convient donc de se protéger de la meilleure des manières : avec le pack Norton Antivirus Plus, l’une des références du marché.

D’ailleurs, ça tombe bien : grâce à cette offre, le célèbre logiciel ne vous coûtera que 10 euros la première année. Pour en profiter et naviguer en toute sécurité sans vous ruiner, il va falloir faire vite : l’offre est valable jusqu’au 30 mars. Pour savoir comment bénéficier de l’offre, suivez le guide. On vous explique tout.

Norton Antivirus Plus : une offre exclusive à 9,99€

Valable du 16 au 30 mars 2023, cette offre vous permettra de protéger l’appareil de votre choix pour seulement 9,99€ la première année. Ensuite, l’abonnement modifiable passe à 34,99€ par an. Le pack Norton Antivirus Plus est compatible avec les ordinateurs PC et Mac, mais aussi les smartphones et tablettes Android ainsi que les iPhone et les iPad.

Pour en profiter, rien de plus simple : rendez-vous sur le site de Norton Antivirus, sélectionnez le pack Antivirus Plus et cliquez sur « s’abonner maintenant ». Vous n’aurez ensuite plus qu’à télécharger le logiciel ou l’application sur l’appareil désiré.

Vous allez enfin pouvoir protéger votre ordinateur !

Norton, une référence dans le domaine de la cyberprotection

On a tous déjà entendu parler de Norton Antivirus. Et pour cause, le logiciel est l’un des leaders mondiaux de la cybersécurité. Norton Antivirus+ a la particularité de fournir plusieurs niveaux de protection. On retrouve ainsi :

Un pare-feu intelligent capable de bloquer le trafic non autorisé,

Un gestionnaire de mots de passe,

Une protection en temps réel contre les virus, les malwares, spywares, ransomwares, attaques de phishing, etc.

Enfin, vous disposez avec l’abonnement d’un espace de stockage en ligne pour y enregistrer vos fichiers importants. En cas de problème de disque dur par exemple, vous aurez ainsi une sauvegarde des documents, photos et vidéos auxquels vous tenez le plus.