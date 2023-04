Une offre spéciale difficile à refuser pour NordVPN, le plus populaire des VPN

NordVPN, l’un des meilleurs VPN du marché, propose une remise exceptionnelle pendant quelques jours. Mais mieux encore, en ce moment, pour tout achat du service, vous obtenez une chance de gagner une voiture électrique Tesla Model Y!

NordVPN, l’offre la plus complète du moment

Si vous vous êtes déjà intéressés aux VPN, vous ne pouvez que connaître NordVPN qui est présent sur le marché depuis de nombreuses années et reconnu pour sa fiabilité. Le prix d’un abonnement mensuel à NordVPN, comme pour Netflix ou Spotify, est d’environ 10€ par mois. Mais en ce moment, le célèbre logiciel VPN propose une offre spéciale à durée limitée.

Les plus Le nombre de serveurs

L’absence de localisation

Téléchargements sécurisés

Paiement en carte bleue sans risques

Aucun log d’activité Les moins Seulement 6 appareils pris en charge sur un même compte

NordVPN, ce que vous allez en faire

NordVPN est l’un des outils les plus rapides du marché. Avec plus de 5000 serveurs dans le monde entier, le chiffrement 256 bits, la compatibilité sur tous vos appareils, les connexions simultanées, la coupure de la connexion en cas de perte de VPN et bien d’autres atouts encore, les performances de ce service sont excellentes.

NordVPN vous permet de connecter avec un seul compte 6 appareils. Votre smartphone, votre PC, votre télévision, la tablette familiale et autres sont tous protégés par NordVPN. Quelle que soit votre utilisation, elle devient complètement sécurisée grâce à de nombreuses solutions techniques. Ainsi, vous pouvez faire croire que votre connexion vient de n’importe quel point du globe.

Un VPN, c’est aussi la clé de la discrétion des sites visités, pour les paiements en ligne ou tout simplement pour cacher votre emplacement actuel. C’est une solution indispensable aussi pour ceux qui utilisent régulièrement des Wifi publics dont la sécurisation laisse souvent à désirer.