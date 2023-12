Noël : 3 offres de smartphones à moins de 200€ cette semaine seulement !

Vous êtes à la recherche d’un téléphone qui ne va pas vous coûter un bras pour Noël ? Voici 3 offres immanquables qui devraient vous satisfaire pour cette fin d’année ! Et un petit bonus de la rédac en supplément…

Si vous pensiez que le Père Noël se contentait d’envoyer des cadeaux traditionnels comme des chaussettes tricotées par des lutins, détrompez-vous ! Cette année, il a décidé de mettre à jour son catalogue avec une offre spéciale : « Noël Connecté ».

Et devinez quoi ? Trois offres de smartphones à moins de 200€ vous attendent cette semaine seulement ! Oui, vous avez bien entendu, même le Père Noël a un budget à respecter. Spoiler alert : pas de renne ni de traîneau dans ces offres, mais il paraît que la qualité photo est incroyable.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 12 4G à 144,57€ : rapport qualité / prix imbattable

Le Smartphone Xiaomi Redmi Note 12 4G est à seulement 144,57€ sur la Marketplace Darty. Avec un rapport qualité-prix qui défie toute concurrence, ce bijou technologique vous offre une expérience exceptionnelle sans vider votre compte en banque.

Le Redmi Note 12 4G combine élégance et performances avec son design épuré et ses fonctionnalités avancées. Que vous soyez un amateur de photographie ou un accro aux réseaux sociaux, ce smartphone répond à toutes les attentes avec son appareil photo haute résolution. La marque Xiaomi étant déjà connue pour ces performances sur la charge de téléphone, elle a bien d’autres atouts dans sa hotte…

Vendu neuf et expédié depuis l’Europe, si vous le commandez maintenant, vous pourrez le recevoir dès le début de l’année 2024.

Les plus Écran,

Performances,

Design,

Autonomie. Les moins Photos de nuit,

Quelques ralentissements.

Pas de 5G.

Smartphone OnePlus Nord N20 SE à seulement 109€ pendant 2 jours !

Un smartphone au design incroyable, avec une autonomie plus que confortable et une interface au top du top à un peu plus de 100€ c’est du pain béni !

Et c’est pourtant ce que vous propose AliExpress pour cette fin d’année ! Jusqu’au 23 décembre 8h59 seulement, bénéficiez du Smartphone OnePlus Nord N20 SE à seulement 109€.

Commercialisé chez d’autres revendeurs à plus de 170€, c’est l’offre à ne surtout pas manquer ! En le commandant dès maintenant vous le recevrez avant la fin de l’année ! Livraison en 3 jours.

Les plus Design,

Autonomie,

Interface,

Prise jack. Les moins Bloc photo limité,

Pas de 5G.

Motorola G14 à 132,07€ : le smartphone validé par les consommateurs !

Le Motorola moto g14 se présente comme la déclinaison abordable en version 4G au sein de la gamme bien connue des « Motorola moto g », dont l’annonce a été faite au milieu du mois de septembre 2023. Il est actuellement présenté à 132,07€ sur Rakuten !

Plus que validé par les avis des utilisateurs, ce smartphone de Motorola vous offre de belles performances, et ce, à moins de 200€, on achète !

Les plus Design,

Module photo,

Très bonne batterie qui n’a rien à envier à la concurrence.

Charge rapide. Les moins RAS.

Est-ce un véritable bon plan ?

Un rapport qualité prix presque imbattable, pour l’un des derniers smartphones de la marque. On dit oui ! Si vous le commandez dès maintenant, vous le recevrez entre le 26 décembre et le 2 janvier !

Le bonus de la rédac : -26% sur l’iPhone 13 !

Même si malheureusement l’iPhone ne vous sera pas ici présenté à moins de 200€, on ne pouvait pas passer à côté de cette offre incroyable en cette fin d’année. Rakuten affiche l’un des derniers smartphones d’Apple à 625€ au lieu de 855€, soit une réduction de 230€, ça se partage non ?

Et ce sur plusieurs couleurs : bleu, noir, blanc, rose, faites votre choix. Et si vous voulez en savoir plus sur les caractéristiques de ce modèle, rendez-vous sur notre comparatif iPhone 13 vs iPhone 13 Pro : lequel choisir ?

Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour profiter de belles offres sur les smartphones en cette fin d’année. Ne nous remerciez pas, c’est cadeau. Et si vous n’avez pas trouvé votre bonheur parmi cette sélection, vous pouvez toujours regarder du côté des montres connectés Withings ScanWatch Nova pour faire plaisir à vos proches à Noël !