Un multicuiseur Moulinex acheté, le 2ᵉ à 1€ : c’est la promo inratable du moment

Le Companion XL célèbre son dixième anniversaire avec une offre exceptionnelle. En effet, pour l’occasion, Moulinex, symbole du savoir-faire français, propose une promotion très spéciale : pour l’achat d’un Companion XL, le second est disponible pour seulement 1 euro !

Le Moulinex Companion XL, produit phare du groupe SEB, célèbre son dixième anniversaire avec une promotion spéciale. Du 14 mai au 14 juin 2024, l’achat d’un Companion XL à 599€ permet d’obtenir un second appareil pour seulement 1€. Cette offre représente une opportunité idéale pour ceux qui souhaitaient enfin acquérir cet appareil électroménager à un prix réduit et qui sait partager les frais avec son entourage…

Companion XL de Moulinex : le deuxième robot cuiseur pour 1€ de plus

Il existe actuellement une promotion très intéressante sur le robot cuiseur Moulinex Companion, disponible chez Boulanger. Cette offre vous permet d’acquérir un deuxième appareil pour seulement 1€, à condition d’acheter le modèle Companion XL HF80DB10 pour 599 euros. Mais l’offre est aussi disponible sur le modèle connecté i-Companion XL HF901120 pour 899 euros.

Pour bénéficier de cette opportunité, il vous suffit de sélectionner deux fois l’article souhaité dans votre panier sur le site marchand.

Parfait pour un achat groupé, en divisant le prix par deux, votre robot vous revient alors à seulement 300€ au lieu de 599€. Ou à 450€ pour le modèle connecté.



Attention, cette offre est une exclusivité web ! Vous pouvez cependant vous faire livrer en magasin ou directement chez vous dès le lendemain de votre achat. La promotion est valable jusqu’au 14 juin.

Companion XL de Moulinex : le meilleur compagnon de cuisine ?

Le Companion XL n’est certes pas le dernier cri en matière de technologie, mais il reste un choix solide pour ceux à la recherche d’un robot cuiseur fiable. Robuste et efficace, il offre une polyvalence appréciable et une facilité d’utilisation qui permettent de réaliser des mélanges précis et de mijoter des plats parfaitement. Sa capacité est adaptée pour les familles, ce qui permet de réaliser des grands plats pour régaler plusieurs personnes.

Il présente cependant quelques faiblesses en matière de rissolage, bien que cela n’affecte pas globalement la qualité de la cuisson. L’ajout d’une fonction de pesage aurait été un plus notable pour la préparation des recettes.

En outre, acheter un Companion XL durant cette promotion anniversaire est également un moyen de soutenir l’industrie française, puisque ces appareils sont produits à Mayenne, en Pays de la Loire. Il est aussi bon de savoir que Moulinex garantit la disponibilité des pièces détachées pour une durée de 15 ans, assurant ainsi un investissement durable.

Fonctions spéciales robot de cuisine / blender Arrêt automatique, Minuterie, Recettes préprogrammées

12 modes automatiques, un mode manuel et 5 accessoires (couteau hachoir, couteau pétrin/concasseur, batteur, mixeur, panier vapeur), large plage de températures allant de 30 à 150 °C Nombre de fonctions 6 Capacité du bol 4,5 l Puissance 1550 W Poids 7,09 kg Dimensions l x h x p 31 x 32 x 35 cm